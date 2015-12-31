ŞOK ! Cumhurbaşkanı ile Arabistan'a Giden Gazeteci Öldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyaretine eşlik eden 58 yaşındaki Karakaya, gezinin son durağı, Medine'de kaldığı otelde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Karakaya'ya ilk müdahale kaldığı otelde yapıldı.
Daha sonra tam teşekküllü Kral Fahd Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakaya'nın sağlık durumuyla yakından ilgilenirken, hastaneye giderek doktorlardan bilgi aldı. Erdoğan, Karakaya'nın vefatı üzerine, ziyaretini erken bitirerek, bugün öğlen saatlerinde Türkiye'ye dönme kararı aldı.
Hasan Karakaya Öldü
Karakaya'nın cenazesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde kullandığı özel uçak "TUR" ile İstanbul'a getirilecek. Cenaze programı ise daha sonra belli olacak.
HASAN KARAKAYA KİMDİR
Yeni Akit Gazetesi Hasan Karakaya, 1954 yılında Konya'da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra Konya İmam Hatip okuluna gitmek istedi ama gidemedi. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler okudu.
Öğrencilik yıllarında gazetelere edebi yazarlar yazdı. Barış Gazetesi'nde de yazılar yazdı. Hasan Karakaya 3 Nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik AKİL İNSANLAR listesinde Ege Bölgesinden girdi.
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