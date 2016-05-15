Serena Williams Bir Kez Daha Dünya Şampiyonu!

Roma Açık finalinde dünya 24 numarası Madison Keys ile karşılaşan Serena Williams, ilk sette zorlandığı karşılaşmayı 7-6(5) ve 6-3 yendi ve 2016 yılındaki ilk zaferini elde etti. 1 saat 27 dakika süren maça hızlı başlayan Keys, ilk oyunda Serena'nın servisini kırarak avantajı yakaladı ve 6. oyuna kadar bunu sürdürdü. Setin 6. oyununda 40-30 öndeyken servisinde hata yapan avantajını kaybeden 21 yaşındaki tenisçi, tie break sonunda seti kaybetti. İkinci sete oldukça kötü başlayan Keys, ilk iki servisini kırdırdı ve seti 6-3 kaybederek şampiyonluğu kaybetti. 2016'daki 3. finalinde zafere ulaşabilen Serena Williams, kariyerinde 70. kez turnuva kazandı ve bu sıralamada kadınlar tenisi tarihinde 5. sırada bulunuyor. Serena'nın önünde Martina Navratilova, Chris Evert, Steffi Graf ve Margaret Court var. Bu sonuçla Serena Williams, Roma'da 2002, 2013 ve 2014'ün ardından bu yıl da şampiyon olarak, İtalya'nın başkentinde oynadığı 4. finalden de zaferle ayrıldı.