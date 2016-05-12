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Seramiksan'da Yeni Transfer!
Bayanlar Voleybol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Seramiksan yeni bir transfer gerçekleştirdi. Renklerine tecrübeli oyuncu pasör Sıla Çalışkan'ı kattı.
12 Mayıs 2016 Perşembe 19:53
Bayanlar Voleybol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Seramiksan, pasör Sıla Çalışkan'la yeniden sözleşme imzaladı.
Seramiksan Spor Kulübü Başkanı Bülent Erkul, yaptığı yazılı açıklamada, iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Gamze Türk'ten sonra Sıla Çalışkan'la da anlaştıklarını belirten Erkul, "1. Lig'e yükselmemizde katkıda bulunan başarılı oyuncu Sıla ile yola devam edeceğimiz için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.
Sıla Çalışkan ise başarılı bir sezon geçirdiklerini hatırlatarak, 1. Lig'de de aynı başarıyı göstermek istediklerini bildirdi.
VakıfBank ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forması da giyen 19 yaşındaki oyuncu, yıldız ve genç milli takımda mücadele etti.
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