Semih Saygıner bunu beklemiyordu!

Bursa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Semih Saygıner son dünya şampiyonu Torbjörn Blomdahl'a 40-31 yenilerek elendi. Tayfun Taşdemir ise Koreli rakibi Choi Sung-Won'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



ÇEYREK FİNALE YÜKSELME MAÇLARI OYNANDI

Türkiye Bilardo Federasyonu ve Uluslararası Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği 3 Bant Bilardo Dünya Kupası birinci ayak yarışmaları Bursa'da devam ediyor. Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM) fuaye salonundaki şampiyonada bugün çeyrek finale yükselme maçları oynandı.

SEMİH SAYGINER ELENDİ

Türkiye Şampiyonu Semih Saygıner erken final olarak nitelendirilen çeyrek final eşleşmesinde son dünya şampiyonu Torbjörn Blomdahl'a 40-31 yenilerek final şansını kaybetti.

TAYFUN'A ÖVGÜ

Blomdahl, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Herkesin gördüğü gibi heyecanlı bir maç oldu. Zaten ikimiz de iyi oynadık. Bazı imkansız gibi görünen atışlar oldu. Özellikle 39. sayı olunca beni çok mutlu etti." dedi. Bundan sonraki maçların da zor geçeceğini anlatan Blomdahl, "Çeyrek finale kalan Tayfun da dünyadaki en iyi oyunculardan biri olduğu ve tek seferde birkaç sayı alma kapasitesine sahip olduğu için onun da büyük şansı var." şeklinde konuştu.

TAYFUN TURNUVAYI KAZANABİLİR

Semih Saygıner ise kendisi için iyi bir tecrübe olduğunu ifade ederken, "Başından beri pozisyonlar ona dönüktü, bana çok rahat edebileceğim pozisyonlar gelmedi. Oyunun kopma noktasında o biraz daha şanslıydı, pozisyonlar ona daha rahat gözüktü. Dolayısıyla 40-30 bitti oyun. Tabii ki dönüş sürecinde böyle şeyler yaşayacağız. Oyunun başında bir iki tane basit hatam var, o hatalar olmasa belki daha farklı olurdu oyun. Çok kuvvetli bir oyuncu ile oynadım. O yüzden yeni kariyerimde benim için bir tecrübe oldu bu maç."

Tayfun Taşdemir'in ise her zaman turnuva kazanmaya aday bir oyuncu olduğunun altını çizen Semih Saygıner, "Umarım bu turnuvayı da o kazanır ve Türkiye'de kimseye turnuvayı vermez." şeklinde temennide bulundu.

TAYFUN TAŞDEMİR ÇEYREK FİNALDE

3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bir diğer önemli bilardocu Tayfun Taşdemir çeyrek finale yükseldi. Koreli rakibi Choi Sung-Won ile karşılaşan Tayfun Taşdemir mücadeleyi 40-17 kazanarak Dünya Kupası'nda adına çeyrek finale yazdırdı.

Tayfun Taşdemir'in çeyrek finaldeki rakibi Belçika'dan Eddy Merckx oldu. Çeyrek final mücadelesi bu gün saat 16.00'da başlayacak. Yarı final ve final maçları ise yarın oynanacak.

Tayfun Taşdemir, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede çeyrek finale iyi oynayarak çıktığını dile getirirken, "Maçtan önce son beş gündür bilardo oynamadım neredeyse. Yurt dışında yakalandığım bir virüsten dolayı 5 gündür yatıyordum. Semih gibi büyük bir şanssızlık yaşadım. Elimden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar rakiplerim çok iyi oynamadı. Çeyrek finaldeyim. Ben daha iyi performans gösterdim. Ortalama olarak da dünya standardının üstünde. Bundan sonraki turlara bakacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da Semih Saygıner'in iyi oynamasına rağmen son dünya şampiyonu Blomdahl'a kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, Tayfun Taşdemir'den ümitli olduklarını söyledi.