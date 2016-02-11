Şampiyonun menüsü şaşırttı!

Vücut geliştirme sporunun "atletik fizik" branşında Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa 4'üncülüğü bulunan Gaziantepli Sevil Şimşek, artık Avrupa şampiyonluğuna uzanmak istiyor. Sevil, zorlu idmanlarını, günlük bir kilogram et ve 30 adet yumurtadan oluşan diyetle destekliyor.



GÜNDE BİR KİLO ET VE 30 YUMURTA

Sevil Şimşek: "Gündüz, özel bir hastanenin spor merkezinde, akşamları ise özel bir spor salonunda antrenörlük yaparak, diyet masrafını temin edebiliyorum" Vücut geliştirmede Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanan Gaziantepli sporcu Sevil Şimşek, günde bir kilogram et ve 30 adet yumurta yiyor.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYOINLUĞU

AA muhabirine açıklamada bulunan Sevil, Türkiye birinciliği ve Avrupa dördüncülüğünün bulunduğunu, hedefinin ise Türkiye'deki derecesini yineledikten sonra Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.





UYKU VE BESLENME ÖNEMLİ

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki sporcu, vücut geliştirmede uyku ve beslenmenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bu kadar güzel yemeklerin olduğu şehirde diyet yapmak elbette ki zor ama bu sporu yapmak için diyetime dikkat etmek zorundayım" diye konuştu.

Yaptığı diyet hakkında bilgi veren Sevil, "Günlük bir kilogram yağsız et ve 30 tane yumurta yiyorum. Bunu ayrıca pirinç ve buğday lapasıyla destekliyorum" dedi.

Sevil, diyet masrafına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

''AYDA 2500 LİRA MASRAFIM OLUYOR''

"Aylık ortalama 2 bin 500 lira masrafım oluyor ama bu spora gönül verdiğim için harcadığım parayı pek önemsemiyorum. Ben zengin biri değilim. Masraflarımı karşılamak için 2 işte birden çalışıyorum. Gündüz, özel bir hastanenin spor merkezinde, akşamları ise özel bir spor salonunda antrenörlük yaparak, diyet masrafını temin edebiliyorum. O yüzden bu spora devlet desteğinin olması gerektiğini düşünüyorum."









BU YIL DAHA DA İDDİALI

Vücut geliştirme sporunun en ağır branşı olarak gösterilen atletik fizikte yarışan Sevil Şimşek, vücudunun geçmiş yıllara oranla çok daha iyi durumda olduğunu savunarak, "İnşallah 13-17 Nisan tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Türkiye şampiyonasında derece yapıp, milli formayı yeniden kazanacağım. Avrupa'da derece yaparken 55 kilodaydım, şimdi 65 kiloyum. Yani kaslarım çok daha gelişmiş durumda. Geçen döneme göre bu yıl daha iddialıyım. Avrupa şampiyonu olmak için de elimden geleni yapıyorum. Çok çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.





ANTRENÖRÜ DE UMUTLU

Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Gaziantep Temsilcisi ve milli takım antrenörü Yakup Cin de sporcusu Sevil Şimşek'in Gaziantep'i ve Türkiye'yi iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.









''ŞAMPİYON OLMAMASI İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK''

Cin, sporcusunun Türkiye ve Avrupa şampiyonaları için yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "Gaziantep'ten Türkiye Şampiyonası'na 6 sporcumuz katılıyor ama tek bayan sporcumuz var. Sevil, inşallah bu yıl düzenlenecek yarışmada yeniden Türkiye şampiyonu olacak. Sporcumuzu Avrupa şampiyonu olarak görmek istiyoruz çünkü daha önce sporcumuzun Avrupa'da derecesi bulunuyor. Bu yıl daha iyi hazırlanıyor. Sevil'in Avrupa Şampiyonu olmaması için hiçbir sebep yok." ifadelerini kullandı.