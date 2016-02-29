Şampiyonada Türk Motosikletçiye büyük şok!

Adapazarı'ndaki evlerinde 76 el yapımı tabanca, 36 av tüfeği, 29 kuru sıkı tabanca, antika tüfek ve tabancalar, kılıç ve bıçaklar ele geçirilen Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda SM3 sınıfında birinci olan 24 yaşındaki motosikletçi Mücahit Talha Zengin ile babası Erhan Zengin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



EVDE CEPHANELİK VAR

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Sakarya'da mobilya mağazası olan Erhan Zengin ile oğlu Mücahit Talha Zengin'in evlerinde ve dopelarında yapılan aramada 76 av tüfeği fişeği atan el yapımı tabanca, 3 tabanca, 22 yivsiz av tüfeği, 3 yivli av tüfeği, 7 kısa namlulu av tüfeği, 2 tek kırma av tüfeği, 2 M16 piyade tüfeği görünümlü av tüfeği, 29 kuru sıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 12 antika tüfek, 5 antika tabanca ve bu silahlara ait çeşitli çap ve markalarda toplam 740 mühimmat, 1 kalaşnikof piyade tüfeği kasaturası, 3 av tüfeği kabzesi, 4 kılıç, 1 baston kınlı kılıç, 2 nişan aleti, 1 kelepçe, 3 komando bıçağı ele geçirildi. Erhan Zengin ile 2014 yılında Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda SM3 sınıfında birinci olan oğlu Mücahit Talha Zengin gözaltına alındı.

"CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER"

Dün adliyeye sevk edilen baba- oğul silahların büyük bölümünün antika olduğunu diğerlerinin de koleksiyon amaçlı topladıklarını söyledi. Erhan Zengin ile Mücahit Talha Zengin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.