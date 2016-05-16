Sağlıklı Yaşam için Bisiklet Turu!

Gençlik Haftası dolayısı ile her yıl Çarşamba Gençlik Merkezi tarafından ‘Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevir’ sloganı ile bisiklet turu bu yıl da 1Adapark'ta gerçekleştirildi.

Gençlerin bisiklet sürmeyi alışkanlık haline getirerek zararlı alışkanlıklardan uzak tutup sağlıklı yaşamalarını hedefleyen etkinlik gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Çarşamba İlçe Kaymakamı Caner Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte gençler Çarşamba’nın Zübeyde hanım Meydanı Tarihi Köprü girişinden başlayarak 1 saat ilçe de pedal çevirdiler.

Konuyla ilgili olarak Çarşamba Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu yaptığı konuşmasında, “Gençlik Merkezi olarak gençlere örnek olmamız gerekiyor. Bu kapsamda ilçemizdeki gençlerimizi hedef alan etkinlikler ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu etkinliklerden birisi de 'Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevir' etkinliğimiz" dedi.

Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız ise Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevir sloganı ile her yıl düzenlenen etkinlikler yılda bir gün değil sürekli olmalı. İlçedeki bisikletli sürücüler için özel alanlar tarihi köprümüzde olduğu gibi olmalıdır. Bu vesile ile bu sağlıklı yaşamak adına bisiklet sürerek hem spor yapıyor hem de sağlığımızı düzene sokuyoruz. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Yıldız konuşmasından sonra bir bisiklete kaskını takarak binip bir süre pedal çevirerek gençlere örnek ve önderlik etti. Tören esnasında bazı yerel amatör sporcularsa gösterileri ile etkinliğe renk kattılar.