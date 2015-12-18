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Rusya'ya büyük şok madalyalar tehlikede

Uluslararası Atletizm Konfederasyonunun müsabakalardan men ettiği Rusya 2016'da düzenlenecek olan Rio Olimpiyatları'na katılmak istiyor, eğer olumsuz bir yanıt alırlarsa çok sayıda madalya kaybedecekler

Rusya'ya büyük şok madalyalar tehlikede
 Uluslararası Atletizm Konfederasyonunun müsabakalardan men ettiği Rusya 2016'da düzenlenecek olan Rio Olimpiyatları'na katılmak istiyor, eğer olumsuz bir yanıt alırlarsa çok sayıda madalya kaybedecekler
Uluslararası Atletizm Konfederasyonu tarafından men edilen Rusya Atletizm Federasyonu, buna rağmen Rio 2016 Oimpiyatları'nda yer almak için yoğun çaba sarf ediyor. Fakat çaba yerini bulmazsa Ruslar ciddi sayıda madalya kaybedecek.

8 MADALYA TEHLİKEDE

Infostrada Sports'un yaptığı kapsamlı madalya projeksiyonuna göre Ruslar cezayı kaldırtmayı başaramazsa erkekler 110 metre engelli, erkekler uzun atlama, kadınlar 4x400 metre, kadınlar çekiç atma, üç adım atlama ve kadınlar yüksek atlamada 8 madalyayı kaybedebilir.

ALTIN MADALYA KAZANACAĞI ÖNGÖRÜLÜYORDU

Projeksiyonda 110 metre engelli sporcusu Sergey Shubenkov ile yüksek atlamacı Mariya Kuchina'nın alanlarında altın madalya kazanacağı öngörülüyordu.
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RusyaMadalyaInfostrada Sports
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