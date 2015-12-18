Rusya'ya büyük şok madalyalar tehlikede

Uluslararası Atletizm Konfederasyonunun müsabakalardan men ettiği Rusya 2016'da düzenlenecek olan Rio Olimpiyatları'na katılmak istiyor, eğer olumsuz bir yanıt alırlarsa çok sayıda madalya kaybedecekler

18 Aralık 2015 Cuma 10:39