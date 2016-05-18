Rusya Dopingden Dolayı Olimpiyatlara Alınmayacak!

Sporcularına yapılan doping in devlet tarafından organize edildiğinden şüphe edilen Rusya Federasyonu, Rio de Janeiro'daki Olimpiyat oyunları öncesinde giderek baskı altına giriyor. Doping iddiaları Amerikan Adalet Bakanlığı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından inceleniyor. Rusya'nın Olimpiyatlar dan men edilmesi ihtimali bulunuyor. IOC Başkanı Thomas Bach, Soçi'deki 2014 Kış Olimpiyatları sırasında Rusya'ya yöneltilen ağır suçlamalar dolayısıyla böyle bir karar alınmasının mümkün olduğunu söyledi.

"AMERİKAN ADALETİ DEVREYE GİREBİLİYOR"

"New York Times" gazetesinin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı 'hilekarlık' ve 'komplo' şüphesiyle soruşturma başlattı. Yetkili savcılığın Rus idareciler, sporcular, antrenörler ve anti doping sorumluları hakkında soruşturma başlattığı haberde yer aldı. Yetkili savcılıktan yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı'nın muhtemel soruşturmalar hakkında bilgi vermediği belirtildi. ABD ile en küçük ilintisi olduğunun ortaya çıkması, ya da Amerikan bankaları kanalıyla para transferi yapıldığı şüphesinin bulunması durumunda Amerikan adaleti devreye girebiliyor.

"15 MADALYADA DOPİNG GÖLGESİ"

Moskova'daki anti doping laboratuarının eski başkanı Gregori Rodşenkov 'New York Times' gazetesine verdiği demeçte 2014 Kış Olimpiyatlarına katılan Rus ekibindeki sistematik manipülasyonlarda bizzat yer aldığını söylemişti. Los Angeles'te yaşayan Rodşenkov'un Soçi'de madalya kazanan Rus sporculardan 15'inin dopingli olduğu şeklindeki iddiası kanıtlanmamıştı. Amerikan yargısının Rodşenkov hakkında da tahkikat yaptığı öğrenildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Dünya Anti Doping Ajansı da doping suçlamalarını incelemek üzere harekete geçti.

ÜLKE MEN EDİLEBİLİR

Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' gazetesi için kaleme aldığı makalede, 'Rus sporcuların 2016 Rio Olimpiyatlarına katılmasının Anti Doping Ajansı incelemelerinden çıkacak sonuca da bağlı olduğunu' ifade etti. Bach, 'kapsamlı ve organize doping sistemi kanıtlandığı takdirde, Uluslararası Spor Federasyonları ile Olimpiyat Komitesi'nin kolektif sorumluluk ile bireysel adalet arasında tercih yapmak zorunda kalabileceklerini' belirtti.

Kaynak: Deutsche Welle