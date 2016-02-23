Rüşvet isterken yakalandı tam 180 gün ceza aldı!

IAAF'den yapılan açıklamaya göre, etik kurulu, hakkında soruşturma açılan Kenya Atletizm Federasyonu CEO'su Isaac Mwangi'ye 180 gün geçici hak mahrumiyeti cezası verilmesini kararlaştırdı.

2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Kenya'yı temsil eden ancak şampiyona öncesi alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlandığı için IAAF tarafından dörder yıl men cezası verilen Joy Sakari (kadınlar 400 metre) ve Francisca Manunga (kadınlar 400 metre engelli), Mwangi'nin, cezalarını düşürmek için kendilerinden 24 biner dolar rüşvet istediğini öne sürmüştü.

Sporcuların iddiası için "şaka" nitelemesini yapan ve suçlamaları reddeden Mwangi ise IAAF Etik Kurulu'na ifade vermeye hazır olduğunu belirterek olayın aydınlatılmasına yardımcı olmak için 21 günlüğüne görevinden çekilmişti.

IAAF, 2015'in kasım ayında aralarında başkan Isaiah Kiplagat'ın da yer aldığı Kenya Atletizm Federasyonundan 3 yetkiliye de yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçici men cezası vermişti.

Nike firmasından federasyona gelen sponsor gelirlerinde usulsüzlük yapmak ve doping kontrol süreçlerine etki etmekle suçlanan Kenya Atletizm Federasyonu Başkanı Kiplagat, asbaşkan David Okeyo ve mali işlerden sorumlu eski üye Joseph Kinyua, atletizmden 180 gün men edilmişti.