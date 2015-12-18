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Ruslar ambargo olayını bu sefer iyice abarttı

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizi her geçen gün başka bir boyuta taşınıyor, bu seferde Rus spor kulüpleri Türkiye'deki kış kamplarını Kıbrıs'ta yapacaklarını acıkladı

Ruslar ambargo olayını bu sefer iyice abarttı
 Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizi her geçen gün başka bir boyuta taşınıyor, bu seferde  Rus spor kulüpleri Türkiye'deki kış kamplarını Kıbrıs'ta yapacaklarını acıkladı
Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak düşürme krizi spora sıçramaya devam ediyor. Çoğu Rus spor kulüplerinin artık kış kamplarında yapacağı kaydedildi.

TALEP YOĞUNLUĞU VAR

Rum turizm yetkililerinden Lakis Avraamidis, bu kış Rusya-Türkiye ilişkilerinden dolayı Rus futbol gruplarından önceki yıllara kıyasla önemli bir talebin olduğunu belirtti.

TÜRKİYE YERİNE KIBRIS

Ocak ayının başında ilk sporcuların antrenman için Güney Kıbrıs'ta bulunan Ay. Napa beldesine ulaşmasının beklendiğini söyleyen Avraamidis, Rusya'nın yanı sıra İskandinavya'dan da spor gruplarının Ay. Napa'yı tercih etmesinden dolayı kış spor turizminde artış olacağına dikkat çekti.
Rus Spor Kulüpleri Kış Sezonu Kamplarını Türkiye Yerine Kıbrıs'ta Yapacak
3 BİN TURİST 

Bu arada Türkiye ve Mısır'a gitmekten vazgeçerek, tatillerini geçirmek üzere Güney Kıbrıs'ı tercih eden 3 bin Rus turist sayısının Kasım 2015'ten Mart 2016'ya kadar 25 bin ile 50 bin dolaylarında olması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
RusyaAmbargo
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