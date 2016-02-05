Rus Sporcular Putin'e inat geliyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce sporcunun 27 yıldır dostluk, yarışmak, mücadele etmek ve sınırlarını keşfetmek için İstanbul'da bir araya geldiği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bu yıl 24 Temmuz 2016'da yapılacak. Rusya devlet başkanı Vladamir Putin'in, uçak düşürme krizinin ardından Türkiye'ye karşı bir takım yaptırımlarda bulunmuş ve özellikle spor alanında ambargolar uygulamıştı. Temmuz ayında düzenlenecek olan Yüzme Yarışı'na en fazla başvuruyu Rus sporcuların yapması dikkat çekti.



DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN SPORCULAR GELECEK

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sporcuların, "Asya'dan Avrupa'ya kulaç atmanın hazzı, İstanbul Boğazı'nın muhteşem güzellikleri ve taraftarların coşkusu ile birleşerek benzersiz bir yarış yapıyoruz." dediği etkinliği Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) düzenliyor.

KANLICA'DA BAŞLAYACAK KURUÇEŞME'DE SONA ERECEK

TMOK tarafından 'Herkes İçin Spor' temasına uygun olarak düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 28'ncisi 24 Temmuz 2016 Pazar günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek. Anadolu yakasında Kanlıca'dan başlayarak, Avrupa yakasında Kuruçeşme'de sona erecek yarışma Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı açısından da özel bir önem taşıyor.

"YİNE ÇOK YURT DIŞI KAYDINI RUSLAR YAPTIRDI"

18 Mart'a kadar internet üzerinden kayıtların devam ettiği yarışa yurtiçi ve yurtdışından ilginin ise yine çok büyük olduğu belirtildi. 4 Ocak'ta başlayan kayıtlarda yabancı sporculara ayrılan 1000 kişilik kontenjanın bir gün içinde dolduğu belirtilen yarışmaya, kayıt yaptıran ülkeler arasında en çok ilgiyi ise yine Ruslar'ın gösterdiği belirtildi. Ayrıca bu yıl 59 farklı yabancı ülkeden yapılan başvurular ile yeni bir rekor kırıldığı da belirtildi.

2000'E YAKIN KULAÇ ATILMASI BEKLENİYOR

Boğaziçi'nde bu yıl 2000'e yakın Türk ve yabancı yüzücünün kulaç atması bekleniyor. Yarış koşullarına uyan lisanslı yüzücüler ile 2015 yüzme yarışını ilan edilen derecelerde bitirmiş yüzücüler hariç, diğer adaylar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana aday seçmelerine katılacak ve kazanan yüzücüler efsanevi parkurda yüzmeye hak kazanacak.

2016 Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ayrıntılı bilgilerine, http://bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr web adresinden ulaşılabileceği de verilen bilgiler arasında.

"7 OKYANUSU GEÇEN ADAM İSTANBUL BOĞAZI'NDA YÜZDÜ"

Bu arada geçen yıl gerçekleştirilen 27. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın onur konuğu olan İngiliz yüzücü Adam Walker da, İstanbul Boğazı'nda gösteri yüzüşü yapmıştı.

İSTANBUL'A HAYRAN KALMIŞLARDI

Walker'a Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun, Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven ile 2014 FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonu Ahmet Nakkaş da eşlik etmişti. Etkinlik kapsamında Kuruçeşme'de yaklaşık yarım saat yüzen sporcular, basın mensuplarına poz vermiş, büyük ilgi görmüşlerdi. Adam Walker da, ilk kez geldiği İstanbul'a hayran kaldığını belirterek, "Boğaz harika, İstanbul harika. Yemekleri çok güzel. Burada bulunduğum ve böyle bir deneyimi yaşadığım için çok mutluyum." demişti.

SÜRPRİZ İSİM GELİYOR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin bu yıl 28. yapılacak olan ve 24 Temmuz 2016 Pazar günü gerçekleştirilecek 28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda yine sürpriz bir ismi yüzdürmesi de bekleniyor.