Rus Haltercilere büyük şok

Polonya'da düzenlenen 2014 Gençlik Olimpiyatları elemelerinde doping yapan Rus halterci Ilya Atnabaev ve teste girmeyen vatandaşı Denis Kekhter'e, dörder yıl men cezası verildi.





İKİ İSME MEN CEZASI

Uluslararası Halter Federasyonundan (IWF) yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde Polonya'nın Ciechanow kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler 85 kiloda altın madalya kazanan Ilya Atnabaev, "stanozolol" maddesini kullandığı, erkekler 94 kiloda şampiyonluğa ulaşan Denis Kekhter ise doping testine girmediği gerekçesiyle 2019'a kadar yarışmalardan men edildi.

GEÇİCİ OLARAK MEN CEZASI ALMIŞTI

Silkmede 264, toplamda da 475 kiloyla erkekler +105 kiloda dünya rekorunun sahibi Rus Aleksey Lovchev de A numunesinde "ipamorelin" maddesine dair izler bulunması sebebiyle geçici olarak men cezası almıştı.