Ronda Rousey vs Holly Holm arasında ipler iyice gerildi

UFC kafes dövüşlerinde rakipleri kısa sürede nakavtlarla devirerek ünlenen Ronda Rousey, Instagram hesabından paylaştığı videonun altına, "Zevk için sana dayak atmaya geliyorum" notunu düşerek ağır yenilgi aldığı rakibi Holly Holm'e meydan okudu.





"ZEVK İÇİN SENİ DÖVMEYE GELİYORUM"

Rakibi Holly Holm'e meydan okuyan Rousey, "Bana karşı dayanamayacaksın. Seni kolayca alt edeceğim. Seni zevk için dövmeye geliyorum." ifadelerini kullandı.

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