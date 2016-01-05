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Ronda Rousey vs Holly Holm arasında ipler iyice gerildi

Ronda Rousey yenilmezlik ünvanına son veren Holly Holm'e meydan okudu, ikili arasında ipler her geçen gün geriliyor

Ronda Rousey vs Holly Holm arasında ipler iyice gerildi

 UFC kafes dövüşlerinde rakipleri kısa sürede nakavtlarla devirerek ünlenen Ronda Rousey, Instagram hesabından paylaştığı videonun altına, "Zevk için sana dayak atmaya geliyorum" notunu düşerek ağır yenilgi aldığı rakibi Holly Holm'e meydan okudu.


"ZEVK İÇİN SENİ DÖVMEYE GELİYORUM"

Rakibi Holly Holm'e meydan okuyan Rousey, "Bana karşı dayanamayacaksın. Seni kolayca alt edeceğim. Seni zevk için dövmeye geliyorum." ifadelerini kullandı.

İLK YENİLGİSİNİ ALMIŞTI

Daha önce yenilgisi olmayan "Cehennem Meleği" lakaplı Ronda Rousey, ilk yenilgisini aldı. Holly Holm rakibini nakavt ederek altın kemeri rakibinden almış oldu.
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Ronda RouseyHolly Holm
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