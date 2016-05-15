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Rafting Yaparken Boğularak Can Verdi!

Ardeşen bölgesinde Rafting yaparken bottan düşen 41 yaşında ki Hüseyin Dizdaroğlu boğularak hayatını kaybetti.

Rafting Yaparken Boğularak Can Verdi!
Rize’nin Ardeşen ilçesinde rafting botundan Fırtına Deresi’ne düşen ve bir süre suda sürüklenen 41 yaşındaki Hüseyin Dizdaroğlu, diğer raftingciler tarafından sudan çıkartıldı ancak yaşamını yitirdi.Olay, Fırtına Vadisi’ndeki Hoşdere Köyü’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Gezi için bölgeye gelen Giresun’daki bir özel fındık fabrikasının Muhasebe Müdürü Hüseyin Dizdaroğlu, rafting yapmak için bindiği bottan düştü. Bir süre suda sürüklenen ve su yutan Dizdaroğlu, olaya müdahale eden çevredeki raftingciler tarafından dereden çıkarıldı. Sporcuların kalp masajı yaptığ Hüseyin Dizdaroğlu yaşamını yitirdi. Dizdaroğlu’nun cesedi Pazar İlçesi’ndeki Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Hüseyin Dizdaroğlu’nun sudan çıkarıldığı yerde inceleme yaptı. Bölgede Sabah saatlerinde havanın yağışlı olması nedeniyle Fırtına Deresi’nin debisinin yüksek olduğu gözlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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RaftingBoğulmaHüseyin Dizdaroğlu
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