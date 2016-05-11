Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Gençler Tenis Türkiye Şampiyonası müsabakaları açılış töreniyle başladı.

Beşirli Tenis Kompleksi’nde yapılan müsabakalara Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, KKTC, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun illerinden 170 kız ve erkek sporcu katıldı.

Açılışta konuşan Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Birdal Öztürk, "Ev sahipliği yaptığımız Gençler Türkiye Şampiyonasında tüm sporculara başarılar diliyorum. 2016 yılında Gymnaside ilimizde yapılacak. Umarım burada şampiyon olan takım bizleri orada en iyi şekilde temsil edecektir” dedi.