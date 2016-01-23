Nigel Sears maç esnasında fenalık geçirince olanlar oldu

Avustralya Açık tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Madison Keys ile 20 numaralı seribaşı Ana Ivanovic'in mücadelesi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmayı tribündeki yeride takip eden Ana Ivanovic'in antrenörü Nigel Sears, fenalaşarak yere yığıldı.



KARŞILAŞMAYA ARA VERİLDİ

2. setin başlarında yaşanan olay nedeniyle karşılaşmaya ara verildi. Ana Ivanovic önce yaşananları korttan endişeli bakışlarla kenardan izledi, ardından soyunma odasına gitti.

SEARS HASTANEYE KALDIRILDI

Nigel Sears ise hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda Andy Murray'nin de kayınpederi olan Sears'den gelen ilk açıklama ise yüreklere su serpti. Andy Murray'nin kardeşi Jamie Murray, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Nigel Sears bilincinin açık olduğunu ve konuşabildiğini söyledi.

IVANOVIC VEDA ETTİ

Bu olaylarla sahne olan maçta kazanan ise Madison Keys oldu. 20 numaralı seribaşı Ana Ivanovic, ilk seti 6-4 kazandı. İkinci setin başında antrenörünün fenalaşması ve hastaneye kaldırılmasına rağmen yine bir süre maçı önde götüren Sırp raket karşısında sonradan toparlanan 15 numaralı seribaşı Keys, 6-4 ile maçı 1-1'e getirdi. ABD'li raket son seti de 6-4 alarak karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını 4. tura yazdırdı.