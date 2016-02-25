Milyonluk tesis çöplük oldu!

HER DEFASINDA ÖNEMLİ CÜMLELER

Dönemin Bakanı, Genel Müdürü, İl Müdürü aynı cümleyi sarfeder; "Bu yeni açılan tesisimize gözümüz gibi bakalım. Buralardan çıkacak gençler gururumuz olacaktır. Tesisi yapmak önemli ama bakımını üstlenmek daha da önemli".

ÇÖPLÜĞÜ ANDIRIYOR

Fakat ne yazık ki bu söylemler yerini bir kaç ay, birkaç sene sonra perişan bir hale bırakıyor. İşte Muğla ile Yalıkavak Beldesi'ndeki kayıkhanenin bahçesindeki durum da bundan farksız. 2006 yılında hayırsever işadamı Orhan Keçeli tarafından yapılan ve o zamanki adıyla Yalıkavak Belediyesi'ne teslim edilen ve daha sonra Gençlik Spor Bakanlığına devredilen Kayıkhane'nin bahçesinde yer alan Yelken Federasyonu'na ait şişme bot, yelken aksesuarları, motor, tekne, bilimum malzeme ve araç gereçlerin görüntüsü adeta bir çöplüğü andırıyor.

MİLYONLUK MALZEMELER

150 ve 250 cc'lik motorlar ile, Optimist ve Cadet sınıfına tahsis edilen şişme botların havası inmiş ve çürümeye terk edilmiş görüntüleri, halat, yastık ipler ve tekneler Kayıkhane'nin bahçesinde kelimenin tam anlamıyla perişan vaziyette.

ÇÜREĞE ÇIKACAK

Gerek Yelken Federasyonu, gerekse Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmeden önce Yalıkavak Belediyesi'ne ait tekne ve malzemelerin üst üste yığılmış görüntüleri bu malzemelerin bir müddet sonra çürüğe çıkacağı mesajını veriyor.

Yelken Federasyonu'nun Muğla'ya bağlı Yalıkavak Beldesi'nde bulunan kayıkhanesindeki şişme botlar, motorlar, tekneler ve bilimum araç-gereçler kaderine terk edilmiş durumda. Bir çöplüğü andıran tesisin bahçesindeki milyonluk malzemelerin hali içler acısı.