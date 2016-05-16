Milli Yüzücümüz Zülal Zeren Finalde!

Milli yüzücü Zülal Zeren, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 200 metre sırtüstünde finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra ile aynı adı taşıyan su sporları merkezinde düzenlenen organizasyonun akşam seansında, Türkiye'yi temsil eden Zülal Zeren ile Ekaterina Avramova, kadınlar 200 metre sırtüstünde yarı final yüzdü.
İlk yarı final yarışında havuza giren Zülal Zeren, 2.11.71'lik derecesiyle serisini 4. sırada tamamladı. Zülal, ikinci yarı final yarışı sonunda kendisine 8. sırada yer bularak, adını finale yazdırdı.
Yarı finalde yüzen Ekaterina Avramova ise ikinci seriyi 2.12.11'lik dereceyle 6. sırada bitirdi. Avramova, genel sıralamada 13. sırada yer alarak elendi. Milli sporcu, elemelerdeki 2.11.21'lik derecesinin gerisinde kaldı.
Ayrıca akşam seansında erkekler 400 metre serbest, kadınlar 400 metre karışık, erkekler ve kadınlar 4x100 serbestte final yarışları gerçekleştirildi.
Erkekler 400 metre serbestte 3.44.01'lik dereceyle şampiyona rekoru kıran İtalyan Gabriele Detti, altın madalyaya uzandı. Kadınlar 400 metre karışıkta ise 4.30.90'la şampiyona rekoru kıran Macar Katinka Hosszu altın madalya elde etti.
Kadınlar 4x100 serbestte 3.33.80'lik dereceyle Hollanda, erkekler 4x100 serbestte ise 3.13.48'lik dereceyle Fransa altın madalya kazandı.