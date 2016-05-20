Milli Tenisçimiz Çağla Büyükaçay Fransa’da Ana Tabloda

Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda Kadınlarda Çağla Büyükakçay, Çek Klara Koukalova 'yı 6-1 Ve 6-3'lük setlerle yenerek ana tabloya kaldı.

Milli tenisçi Çağla Büyükakaçay, Fransa Açık elemelerinde büyük bir başarıya imza atarak ana tabloya kaldı.

Geçtiğimiz nisan ayında TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta şampiyon olarak bir WTA turnuvası kazanan ilk Türk kadın tenisçi olmayı başaran Çağla Büyükakçay, Fransa Açık elemelerinde de tarihi bir başarı elde etti.. Büyükakçay, Çek rakibi Klara Koukalova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek ana tabloya kaldı.

Tarihe geçti! İlk kez...

Büyükakçay, böylece bir Grand Slam turnuvasında ana tabloda mücadele etmeye hak kazanan ilk Türk kadın tenisçi olarak da tarihe geçti.

İPEK SOYLU DA TARİH YAZDI

Bir diğer tenisçimiz İpek Soylu da tarih yazarak rakibi Kateryna Kozlova'yı iki set sonunda mağlup etti ve Fransa Açık'ta ana tabloya katılma başarısını gösterdi.

İpek Soylu ilk seti 6-3 kazandığı maçın ikinci setinde de rakibine tiebreak ile 7-6 üstünlük sağlayarak ana tabloya katılma hakkı elde etti.