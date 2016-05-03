Michael Schumacher'den kara haber geldi

Amerika medyası, dünyanın en ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumunun çok daha kötüye doğru gittiğini ve artık yaşaması için umutların tükendiğini yazdı.



Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi. ABD merkezli News Everyday'in özel haberinde efsane pilotun durumunun, eskisinden kötü olduğu öne sürüldü.



Schumacher'e ne olmuştu

Formula 1'in unutulmaz sürücüsü, iki buçuk yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından komaya girmiş, yapılan ameliyatlar sonunda hayatta kalsa da bitkisel hayatta, İsviçre'deki evinde rehabilitasyon sürecini geçiriyordu.

Michael Schumacher, 1969 doğumlu Alman Formula 1 pilotu. Sürücüler klasmhemen 7 kez Formula 1 dünya şampiyonluğuna ulaşan Schumacher, çoğu Farmula 1 rekoruna sahip ve bunun yanı sıra Forlk Alman pilot.

Michael Schumacher 3 Ocak 1969’da, Almanya’nın Köln şehri yakınlarındaki Hürth Hermülheim’de, Rolf ve Elizabeth Schumacher ikilisinin oğullarından ilki olarak dünyaya geldi. Ailesi her İki oğlunun da yarış pilotu olmalarını istiyordu (Michael Schumacher’in kardeşi, 30 Haziran 1975 doğumlu Ralf Schumacher de ağabeyi gibi Formula 1 pilotu).

Schumacher pistlerdeki kariyerine, dört buçuk yaşında, babasının evde yaptığı üstü açık mini yarış arabasıyla, kart racing yaparak başladı. 12 yaşında i-1987 senelerı arasında içerisinde Formula Konig Series’inde bulunduğu Almanya ve Avrupa kart racing şampiyonalarını kazandı. 1988 senesinde Formula Ford serisine katılan Michael Schumacher, ileri İki sene süresince, 1990’da şampiyon bulunduğu, Almanya Formula 3 serisinde yarıştı. 1991 senesinde World Endurance Championship’te, Mercedes’in gençler yarış uygulamanına katıldı ve Sauber-Mercedes C291 model aracıyla, Mexico City yarışında ilk sırayı aldı. Hem de 1990’larda Japanese Formula 3000 şampiyonasına ve German Touring Car Championship’e katıldı.

Michael Schumacher ilk Formula 1 tecrübesini, 1991 Belçika Grand Prix’sinde yaşadı. Bertrand Gachot isimli pilotun, Londra’da bir taksi sürücüsüyle kavga edip hapsedilmesi neticesinde boşalan, Jordan-Ford grupındaki koltuğa oturdu. Sürücülük becerilerini ön plana çıkaran bir pist olarak tanınan Spa-Franchorchamps’ta daha evvel hiç müsabakamış olan Schumacher, yarış evvel pisti tarifek için bisikletle yalnızca 1 tur atmasına karşın, sıralama turları sırasında 11 senelik Formula 1 tecrübesine sahip grup dostu Andrea de Cesaris’i de geride bırakarak yedinci en iyi süreyi elde etti. Fakat daha ilk turda mekanik bir bozukluk sebebiyle yarışı terk etmek mecburiyetinde kaldı.

Schumacher 1991 Belçika Grand Prix’sinde gözler önüne serdiği görkemli performansla, yarışın anında sonrası Benetton-Ford grupıyla bir uyuşma imzaladı. Karikonumunun ilk Formula 1 sezonundaki başlangıç yarışı da tekrar Belçika Grand Prix’si oldu ve sürücüler klasmhemen üçüncü oldu. 1993 sezonunda Portekiz Grand Prix’sini kazandı.

Michael Schumacher, Formula 1 kariyerindeki ilk şampiyonluğunu 1994 sezonunda elde etti. Williams grupı pilotlarından Ayrton Senna’nın Roland Ratzenberger ile birlikte San Marino Grand Prix’sinde kaza geçirerek ömürlerinı kaybetmeleri üstüne Schumacher, şampiyonluk için başka Williams pilotu Damon Hill ile sezon sonuna kadar mücadele etti. Schumacher ilk yedi şlangıç yapmıştı yalnız sonradan aldığı cezalarla, Damon Hill son yarış evvel aralarındaki puan farkını 1’e indirmeyi başardı. İki Pilot sezonun son yarışı olan Avusturalya Grand Prix’sinde kaza yaptılar ve yarış dışı kaldılar; böylelikle Michael Schumacher bir puan farkla kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

1995 senesinde Benetton grupının Renault motoru kullanmaya başlamasıyla eş güdümlü, kendisi de Renault motoruyla yarışan Williams pilotu Damon Hill ve Schumacher arasındaki mücadele giderek arttı. Britanya ve İtalya Grand Prix’lerinde Damon Hill’in geçiş atılımleri yapar iken arkadan çarpması neticesi İki pilot da yarış dışı kaldı. Fakat Michael Schumacher 1995 sezonunda 9 kez yarış kazandı ve sezon sonucunda en yakın rakibi Hill’in 33 puan önünde şampiyon oldu.

1996 senesinde Ferrari ile kontrat imzalayan Schumacher, ilk senesinde İspanya, Belçika ve İtalya yarışlarını kazanarak, başka İki Ferrari pilotunun arkasında üçüncü oldu. 1997 ve 1998 sezonlarında etkin yarışlar çıkararak şampiyonluğu kovalayan Alman pilot, 1999 sezonunda Britanya yarışı esnasında yaptığı kazada bacağını kırdı ve yalnız 6 yarış sonra pistlere dönebildi.

Michael Schumacher, 2000 sezonunda Mika Hakkinen’le sürdürdüğü mücadeleyi kazanarak, 1979’dan sonra Ferrari grupının ilk, kendisinin ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Schumacher bu sezondaki birkaç yarışta grup dostu Rubens Barichello ile karıştırılmamak için kaskının üstündeki renkleri değiştirdi.

2001 sezonunda hepsi yarış kazanan pilotlar olan David Coulthard, Ralf Schumacher (kardeşi), Mika Hakkinen ve Juan Montoya’nın önünde şampiyonluğunu ilan eden Schumacher, 2002 sezonunda 11 yarış kazandı ve her yarışı podyumda tamamlayarak beşinci dünya şampiyonluğunu elde etti.larak tamamladı ve çoğu rekor kırdı. Bu rekorlardan birtakımları: En çok şampiyon olma, en çok yarış kazanma, en çok puan toplama, en çok üst üste yarış kazanma, bir pistte en çok yarış kazanma, en çok pole pozisyonu (sıralama turlarında kazanılan en öndeki cep) kazanma, en süratli tur süreyi ve en çok podyuma çıkma.

2005 sezonunda Formula 1’deki Ferrari ve Schumacher egemenliğini knehir hedefiyle birtakım kural farklıleri getirildi. Fernendo Alonso’nun şampiyon bulunduğu sezondaki kural farkılıkları üstüne Schumacher’in yorumu şu şekildeydi: “Aynı silahlara sahip olmadığınızda muhabere vermek zahmetlidir.”

2001 ve 2003 senelerindeki performansıyla, 2002 ve 2004 senelerinde Laureus World Sportsman of the Year mükafatını kazanarak dünyanın en iyi sporcusu seçilen ve senede 80 milyon dolar kazanan Michael Schumacher, bunun yanı sıra UNESCO’ya yaptığı yardımlarla da tanınıyor. Senegal’de bir okul, Sarajevo’da bir klinik ve Peru’da sokak çocukları için bir merkez yapılması hedefiyle UNESCO’ya 3 milyon dolar bağışlayan Alman pilot; bunun dışında Alman ZDF Televizyonu’ndaki bir uygulamada, 2004 senesindeki Tsunami felaketinin mağdurlarına yaptığı 10 milyon dolarlık bağışla çoğu yardımseveri ve hem de birtakım ülkeleri geride bıraktı.

19 senelik kariyerinde 91 yarış kazanan F1 sürücüsü, 7 kez de şampiyon oldu. Schumacher, Ferrari grupına katıldıktan sonra peşi sıra 5 kez şampiyonluk kazandıktan bir sene sonra, 2006'da Formula 1 yarışlarına veda etti.

2010'da Mercedes grupıyla eş güdümlü tekrardan direksiyon başına geçmesine karşın, 3 sezonda yalnız bir yarış kazanabildi ve 2012 sene sonucunda emekliye ayrıldı.

İstatistiklere göre dünyanın en iyi Formula 1 pilotu olan Michael Schumacher, 1 Ağustos 1995’te evlendiği eşi Corinna Betsch, 17 Ocak 1997 doğumlu kızı Gina-Maria ve 22 Mart 1999 doğumlu oğlu Mick eşliğinde Vufflens, İsviçre’de yaşıyor.

30 Aralık 2013 tarihinde Michael Schumacher, Fransa Alpleri'nde kayak yapar iken kaza geçirip başından ciddi biçimde yaralandı.

Yedi kez Formula 1 şampiyonluğunu kazanan Alman pilot, komadan çıktıktan sonra İsviçre’deki evinde rehabilitasyon prosesine başladı. Fakat dostu eski Formula 1 pilotu Philippe Streiff, Michael Schumacher'in halinin iyi olmasına rağmen felç kaldığını ifade etti. “Daha iyiye gidiyor ancak her şey göreceli. Çok zor bir hal zira tekerlekli sandalyede, felçli, hafıza ve konuşma problemleri var. Eşi ve basın mesulsuyla gözleri yardımıyla etkileşim kuruyor” diyor.

Michael Schumacher'in tedavisi için 2015 ekim ayına kadar kadar 12 milyon pound (53.7 milyon lira) ödendiği haber edinildi. Schumacher'in ailesi tedavi masraflarını karşılamak için Norveç'te tespit edilen tatil evi ve özel jetini satmak mecburiyetinde kaldı. Doktor, hemşire ve terapistler de dahil olmak suretiyle 15 sıhhat vazifelisi, İsviçre'nin Cenevre şehrinde Schumacher'in iyileşebilmesi adına mücadelesini sürdürüyor.