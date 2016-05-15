Masa Tenisinde Şampiyon Fenerbahçe!

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'nin son etap maçlarına Yalova ev sahipliği yaparken, hem kadınlar da hem de erkeklerde şampiyon luğa Fenerbahçe ulaştı.

Kadınlar Ligi'nde 41 puan toplayan Fenerbahçe şampiyon oldu. Bu kategoride ikinciliği Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncülüğü Ankara TİGEM, dördüncülüğü ise Çukurova Üniversitesi elde etti.

Kadınlarda ilk 4’e giren kulüplere kupa ve madalyalarını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Dr. Oktay Çimen, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Yardımcısı Cem Uğurlaş, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Fatih Karaca, Tahsin Ergül ve Faik Çelikoğlu verdi.

Büyük çekişmeye sahne olan erkekler maçlarının ardından 40 puan toplayan Fenerbahçe kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Ev sahibi Yalova Belediyespor 37 puanla ikinci, Beşiktaş 34 puanla üçüncü, İstanbul BBSK ise 33 puanla ligi dördüncü sırada tamamladı.

Erkekler kategorisinde ise mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilere kupasını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Dr. Oktay Çimen takdim ederken, Yalova Belediyespor’a Yalova Belediye Başkan Vekili Dinçer İlhan, üçüncü olan Beşiktaş’a Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu üyesi Derviş Aydoğan ve dördüncü İstanbul BBSK’ya ise Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Danışma Kurulu üyesi Sinan Gül takdim etti.