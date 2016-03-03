Martin Crowe ve Sarah Tait'in ölümleri spor dünyasını yasa boğdu!

Uluslararası spor dünyası, kanser hastalığı nedeniyle iki önemli ismi aynı günde kaybetmenin acısını yaşadı.



ŞAMPİYON KÜREKÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Avustralyalı olimpiyat madalyalı kürekçi Sarah Tait , 2013'te yakalandığı rahim kanseriyle mücadelesini kaybederek henüz 33 yaşında hayata veda etti.

"ÖRNEK ALINAN BİR SPORCUYDU"

Avustralya Kürek Takımı'nın başantrenörü Chris O'Brien, Tait'in kürek sporundaki en iyi isimler arasında yer aldığını belirterek, "Sarah genç sporcuların fazlasıyla örnek aldığı ve özellikle kadınların sporla ilgilenmesi adına çok çaba harcayan isimlerden birisiydi. Avustralyalı kürekçiler için ilham kaynağı olmaya her zaman devam edecek" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTI

Tait, İngiltere'nin başkenti Londra'da 2012'de düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda çiftlerde gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

CROWE KANSERİ YENEMEDİ