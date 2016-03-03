Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Martin Crowe ve Sarah Tait'in ölümleri spor dünyasını yasa boğdu!

Avustrаlyаlı оlimpiyаt mаdаlyаlı kürеkçi Sаrаh Tаit, 33 yaşında hayata veda еtti. Yеni Zеlаndаlı еski krikеtçi Martin Crоwе isе 53 yaşında hayata gözlеrini yumdu

Martin Crowe ve Sarah Tait'in ölümleri spor dünyasını yasa boğdu!

 Uluslararası spor dünyası, kanser hastalığı nedeniyle iki önemli ismi aynı günde kaybetmenin acısını yaşadı.

ŞAMPİYON KÜREKÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Avustralyalı olimpiyat madalyalı kürekçi Sarah Tait, 2013'te yakalandığı rahim kanseriyle mücadelesini kaybederek henüz 33 yaşında hayata veda etti.

"ÖRNEK ALINAN BİR SPORCUYDU"

Avustralya Kürek Takımı'nın başantrenörü Chris O'Brien, Tait'in kürek sporundaki en iyi isimler arasında yer aldığını belirterek, "Sarah genç sporcuların fazlasıyla örnek aldığı ve özellikle kadınların sporla ilgilenmesi adına çok çaba harcayan isimlerden birisiydi. Avustralyalı kürekçiler için ilham kaynağı olmaya her zaman devam edecek" ifadelerini kullandı.
GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTI

Tait, İngiltere'nin başkenti Londra'da 2012'de düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda çiftlerde gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

CROWE KANSERİ YENEMEDİ

Yeni Zelandalı eski kriketçi Martin Crowe ise ikinci kez yakalandığı lenfoma kanseri nedeniyle 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Zelanda Milli Kriket Takımı'nın uzun dönem kaptanlığını da yapan Crowe, ülke tarihinin en iyi kriketçisi olarak anılıyordu. Crowe, daha önce de mücadele ettiği lenfoma kanserini 2012'de yenmesine rağmen 2014'te yeniden yakalanmıştı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Martin CroweSarah Tait
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.