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Maria Sharapova Tenisi Bırakıp Film Oyunculuğu mu Yapacak?
Maria Sharapova doping testlerinden sonra men cezası alıp müsabakalardan uzaklaştırılmıştı. Sharapova için müthiş bir iddia ortaya atıldı. Maria Sharapova film oyunculuğumu yapacak? Detaylar haberimizde.
19 Mayıs 2016 Perşembe 22:54
Doping yüzünden ceza alan Maria Sharapova hakkında yapılan açıklama spor gündemine bomba gibi düştü. Rusya Tenis Federasyonu Başkanı Shamil Tarpischev, Sharapova hakkında gündem yaratacak ifadeler kullandı. Güzelliği ile dikkat çeken Sharapova'nın oyunculuk ajanslarından teklifler aldığı da iddia edildi. Doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası verilen Maria Sharapova'nın kariyerine devam etmeyebileceğini iddia eden Rusya Tenis Federasyonu Başkanı Shamil Tarpishchev, daha sonra yanlış anlaşıldığını söyledi. Rus R-Sport ajansına, "Sharapova kötü durumda. Bir daha tenis oynayıp oynamayacağı şüpheli." açıklamasını yapan Tarpishchev, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Tarpishchev, daha sonra TASS haber ajansına verdiği demeçte, "Ben yalnızca hakkındaki soruşturma sürdüğü için oynayamadığını söyledim." ifadesini kullandı. Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Sharapova'nın, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlanmıştı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından 2 Mart'ta doping kurallarını ihlal etmekle suçlanan Sharapova'nın, hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar 12 Mart'tan itibaren tenis turnuvalarına katılması yasaklanmıştı. Söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ama 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söyleyen Rus sporcu, 6 ay ila 4 yıl ceza alabilir.
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