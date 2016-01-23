Maria Sharapova'nın 600. galibiyetine muhteşem kutlama

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 2008 şampiyonu 5 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, dünya 105'incisi Belarus'tan Aliaksandra Sasnovich'i 2-0 (6-2, 6-1) mağlup ederek 3. tur vizesi aldı.
600.GALİBİYET
Avustralya Açık'ın 5'inci gününde Maria Sharapova fırtınası esti. 5 numaralı seribaşı Rus raket, Dünya sıralamasının 103. basamağındaki ABD'li rakibi Lauren Davis'i, 6-1, 6-7 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenerek turu geçti ve kariyerinin 600. galibiyetine imza attı.
CANLI YAYINDA SÜRPRİZ
Maçın ardından canlı yayına çıkan güzel raket, kendisi için özel hazırlanan ve üstünde 600 yazan pastanın mumlarını üflerken çok mutluydu.