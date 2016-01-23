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Maria Sharapova'nın 600. galibiyetine muhteşem kutlama

Dün oynanan mücadelede Maria Sharapova 600. galibiyetine imza atmasının ardından kendisi için özel hazırlanan pasta sürprizi ile karşılaştı

Maria Sharapova'nın 600. galibiyetine muhteşem kutlama

 Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 2008 şampiyonu 5 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, dünya 105'incisi Belarus'tan Aliaksandra Sasnovich'i 2-0 (6-2, 6-1) mağlup ederek 3. tur vizesi aldı.


600.GALİBİYET

Avustralya Açık'ın 5'inci gününde Maria Sharapova fırtınası esti. 5 numaralı seribaşı Rus raket, Dünya sıralamasının 103. basamağındaki ABD'li rakibi Lauren Davis'i, 6-1, 6-7 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenerek turu geçti ve kariyerinin 600. galibiyetine imza attı.

CANLI YAYINDA SÜRPRİZ

Maçın ardından canlı yayına çıkan güzel raket, kendisi için özel hazırlanan ve üstünde 600 yazan pastanın mumlarını üflerken çok mutluydu.
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