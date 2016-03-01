Maratonda kalp krizi şoku hayatını kaybetti!

Malta Maratonu'nda yarışan 55 yaşındaki Büyük Britanyalı Mike Freeman, bitiş çizgisine 50 metre kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Malta basınında yer alan haberde, yarı maratonda mücadele eden Freeman'ın geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
DOKTOR İZNİYLE YARIŞA KATILDI
Bir okulda öğretim görevlisi olan Freeman'ın iki hafta önce göğüs ağrılarından şikayet etmesine rağmen doktor izniyle yarışa katıldığı ifade edildi.
FASLI EL FETHİ, YARIŞI KAZANDI
Maratonu erkeklerde 2 saat 18 dakika 56 saniyelik süresiyle Faslı Abdel Harim El Fethi, kadınlarda ise 2 saat 50 dakika 56 saniyelik zamanıyla Hırvat Nicolina Sustich kazandı.