Maratoncu Akın Yeniceli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteği var

Uşak'ta çiftçilik yaptığı köyde traktörlerle ve çoban köpekleriyle yarışırken keşfedilen ve son dört yılda özel ve resmi koşularda birçok madalya kazanan ultra maratoncu 29 yaşındaki Akın Yeniceli, İslamiyet'in terörle anılmaması ve İslam'ın iyilik dini olduğuna dikkat çekebilmek için Ankara'dan 3 bin 268 metre yol katederek, Mekke'ye koşacak.
Uşak'ta çiftçilik yaptığı köyde traktörlerle ve çoban köpekleriyle yarışırken keşfedilen ve son dört yılda özel ve resmi koşularda birçok madalya kazanan ultra maratoncu 29 yaşındaki Akın Yeniceli, İslamiyet'in terörle anılmaması ve İslam'ın iyilik dini olduğuna dikkat çekebilmek için Ankara'dan 3 bin 268 metre yol katederek, Mekke'ye koşacak.