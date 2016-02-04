Maratoncu Akın Yeniceli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteği var

Uşak'ta çiftçilik yaptığı köyde traktörlerle ve çoban köpekleriyle yarışırken keşfedilen ve son dört yılda özel ve resmi koşularda birçok madalya kazanan ultra maratoncu 29 yaşındaki Akın Yeniceli, İslamiyet'in terörle anılmaması ve İslam'ın iyilik dini olduğuna dikkat çekebilmek için Ankara'dan 3 bin 268 metre yol katederek, Mekke'ye koşacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İZİN BEKLİYOR

113 madalya sahibi Akın Yeniceli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izni olursa da kendisinden alacağım kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'i, Suudi Arabistan Kralı'na teslim edeceğim. Cumhurbaşkanlığı'ndan gerekli izinlerin verildiğine dair mektup aldım. Günlük 46 km koşarak 70 günde Mekke'ye ulaşmayı planlıyorum." dedi.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR