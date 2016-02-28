Kenan Sofuoğlu şoku yaşadı yarışı tamamlayamadı!

Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen sezonun ilk yarışı, 18 tur üzerinden yapıldı.



Mücadeleye 2. cepten başlayan Honda takımından Jacobsen, iyi start alarak Kawasaki Puccetti pilotları Kenan Sofuoğlu ve Krummenacher'in önünde ilk turu lider geçti. İlk 5 tur içinde liderlik, Krummenacher, Jacobsen, Cluzel ve West arasında değişti. Bu sırada Kenan ise 6.lığa kadar geriledi.

Bitime 3 tur kala lastiği patladı

İlerleyen turlarda rakiplerini birer birer geçen Kenan, 8. turda 3'üncülüğe, 9. turda 2'nciliğe, 10. turda ise liderliğe yükseldi. 5 tur boyunca pisti ilk sırada turlayan Kenan, lastiğinin patlaması sonucu motosikletinin kontrolünü kaybederek bitime 3 tur kala yarış dışı kaldı.



Zirveyi devralan Kenan'ın İsviçreli takım arkadaşı Krummenacher, kariyerinin ilk Supersport yarışında bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Bardahl Evan Bros. Honda takımından Caricasulo 2'nci, yarışa özel davetle katılan Tribeca takımından West ise 3'üncü oldu.



Bu sonuçla 25 puan alan Krummenacher, pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti. İsviçreli pilotu, 20 puanla Caricasulo ve 16 puanla West izledi.

'Kazanmanı istemiyorlarsa patlar'

Kaza sonrası Sofuoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda, 'Yarışta birinci giderken lastik patlar mı? Evet kazanmanı istemiyorlarsa patlar' siteminde bulunuldu.