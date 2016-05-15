Kenan Sofuoğlu Malezya’daki Yarışlarda 6.Oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Malezya'da düzenlenen sezonun 6. yarışında 6. oldu. Malezya'nın Selangor eyaletindeki 5 bin 543 metrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde koşulan ve startı, yağmur nedeniyle 2 saat 40 dakika gecikmeli verilen sezonun 6. yarışı, 14 tur üzerinden yapıldı.



Mücadeleye "pole pozisyonu"nda başlayan Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu, startta liderliği, GRT takımından Rea'ya kaptırdı. 2. turda Rea'yı geçen Orelac VerdNatura'nın Malezyalı sürücüsü Khairuddin, yarışı 9 tur boyunca lider götürdü. Kenan ise bu sırada 4'üncülüğe kadar geriledi.



Gemar Balloons-Lorini'nin İtalyan pilotu Badovini, 10. turda ele geçirdiği liderliği sonuna kadar korudu ve kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı. Badovini'nin 0.05 saniye arkasındaki Khairuddin 2'nci, 0.98 saniye gerisindeki Rea da 3'üncü oldu.



Liderden 8.2 saniye sonra bitiş çizgisine gelen Kenan Sofuoğlu ise yarışı 6. sırada tamamladı.



Puanını 96'ya çıkaran Kenan Sofuoğlu, bu sonuca rağmen pilotlar klasmanında rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Milli motosikletçiyi, 79 puanla takım arkadaşı Krummenacher ve 67 puanla MV Agusta'dan Cluzel izledi.



Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. yarışı, 29 Mayıs'ta Büyük Britanya'da düzenlenecek.

Sürücüler klasmanı

Sezonun 6. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 96 puan

2. Randy Krummenacher (İsviçre) - 79

3. Jules Cluzel (Fransa) - 67

4. Kyle Smith (Büyük Britanya) - 57

5. Patrick Jacobsen (ABD) - 56