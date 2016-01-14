Kenan Sofuoğlu Arda Turan ile buluşacak

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kendisini tanımadığı için sosyal medya üzerinden sitem ettiği Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayer Leverkusen'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'yla aralarındaki iletişim problemini giderdiklerini, genç futbolcunun görüşmek için kendisinden haber beklediğini söyledi. Sofuoğlu, ayrıca Arda Turan'la da bu yıl içinde bir araya geleceklerini kaydetti.



"BENDEN HABER BEKLİYOR"

Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'yla aralarının son derece iyi olduğunu belirterek, "Hiçbir sıkıntı yok. Onun cevap tarzı yanlıştı, benim yaptığım da hataydı. Daha sonra kendisi aradı. Almanya'ya gittiğimde benden haber bekliyor" dedi.

"ARKADAŞLIK DOSTLUĞA DÖNÜŞÜR"

Milli futbolcuyla aynı tarza sahip olduklarına inandığını vurgulayan 32 yaşındaki sporcu, "Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili düşüncem değişmedi, hala tanışmak istiyorum. Almanya'ya gittiğimde kendisini tekrar arayacağım. İnşallah bu kırgınlıkla başlayan arkadaşlık, iyi bir dostluğa dönüşür" şeklinde konuştu.

"ARDA'YLA SÖZLEŞTİK"

Kenan Sofuoğlu, İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'la da bu yıl içinde bir araya geleceklerini kaydetti. Arda Turan'la iletişim halinde olduklarını, ancak şu ana kadar yüz yüze görüşemediklerini aktaran milli motosikletçi, "Arda'yla bu sezon için sözleştik, onun bir maçına gideceğim. O da inşallah benim bir yarışıma gelecek. Barcelona'yla sık sık gideceğim için onu ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

1 NUMARAYLA YARIŞACAK

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni sezon öncesi antrenmanlara başladığını anlatırken, yarış numarasını değiştirmeye karar verdiğini belirtti. Kariyerinin başından bu yana sürekli 54 numarayı kullandığını hatırlatan Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki yıl pistlerde, dünya şampiyonluğundan dolayı kullanmaya hak kazandığım 1 numarayla yarışacağım. Kariyerimde ilk kez 1 numarayı kullanacağım. Daha önce de hakkım olmuştu ama tercih etmemiştim. Artık 1 numarayla piste çıkmak istiyorum. İnşallah Rabbim, 1 numarayla da aynı şekilde birinciliklerle sezona devam etmeyi, tekrar şampiyonluklar almayı, hem Türkiye'yi temsil etmeyi hem de arkadan gelen gençlere en iyi şekilde örnek olmayı nasip eder."

"ŞAMPİYON OLMAK KOLAY DEĞİL"

Yeni sezondaki hedeflerinin sorulması üzerine Sofuoğlu, "Elimden geleni yapacağım. Şampiyon olmak kolay değil. Çalışmalarımı yapıp, mücadelemi vereceğim. Rabbim yazdıysa alacağız. 2016 takvim yılı da inşallah bize güzel gelir. Bir şampiyonluk daha nasip olur" diye konuştu.

GENÇ SPORCU YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Kenan Sofuoğlu, gelecek planlarıyla ilgili de şöyle devam etti; "Birkaç yıl daha yarışmak istiyorum ancak en büyük hedefim, genç sporcuları yetiştirmek. Şu anda federasyonla birlikte 6 genç sporcunun Avrupa'da yarışmasını sağlayacağız. Amacımız bu gençleri, birkaç yıl içinde dünya şampiyonalarında yarışan, dünya şampiyonluğuna ulaşabilecek sporcular haline getirmek. Rabbim bize 4 şampiyonluk nasip etti, inşallah birkaç tane daha nasip olur. Ancak en çok istediğim şey, genç bir sporcu yetiştirerek onun dünya şampiyonu olduğunu görmek."

Kaynak: Sporcope.com