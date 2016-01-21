Avustralya Açık Tenis Turnuvası örnek davranışa sahne oldu. Jo-Wilfried Tsonga top toplayıcı kızdan top istedi ancak bu istediğine cevap alamadı. Genç kızın rahatsızlandığını farkeden Tsonga, koluna girdiği kızı sağlık ekiplerine teslim etti. Jo-Wilfried Tsonga bu hareketi ile izleyenlerden büyük alkış toplarken, herkesin de büyük takdirini topladı.
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Jo-Wilfried Tsonga Tenis Severleri Mest Etti
Jo-Wilfried Tsonga mücadele ettiği Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda top toplayıcı kızın rahatsızlandığını farkedince koluna girip yardım etmesi büyük beğeni kazandı
21 Ocak 2016 Perşembe 10:05
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Anahtar Kelimeler:Jo-Wilfried Tsonga
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