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Jo-Wilfried Tsonga Tenis Severleri Mest Etti

Jo-Wilfried Tsonga mücadele ettiği Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda top toplayıcı kızın rahatsızlandığını farkedince koluna girip yardım etmesi büyük beğeni kazandı

Jo-Wilfried Tsonga Tenis Severleri Mest Etti

 Avustralya Açık Tenis Turnuvası örnek davranışa sahne oldu. Jo-Wilfried Tsonga top toplayıcı kızdan top istedi ancak bu istediğine cevap alamadı. Genç kızın rahatsızlandığını farkeden Tsonga, koluna girdiği kızı sağlık ekiplerine teslim etti. Jo-Wilfried Tsonga bu hareketi ile izleyenlerden büyük alkış toplarken, herkesin de büyük takdirini topladı.

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Jo-Wilfried Tsonga
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