İsmob Tüyap'ta açılıyor

Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruşu olan TÜYAP veTürkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)’in iş birliğiyle bu yıl 12’ncisi gerçekleşecek

Mobilya Fuarı (İSMOB) 12-17 Ocak 2016 tarihlerinde yeni adresi TÜYAP Beylükdüzü’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

6Ocak Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda basın ile bir araya gelen TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal ve MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, fuar öncesi hazırlıklarını, fuardan beklentilerini ve İSMOB’un ekonomiye katkılarını anlattı.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın en önemli üçüncü mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı(İSMOB), 200 ülkeye ihracat yapan Türk mobilya sektörünün en profesyonel örneklerini sergilemek üzere 12 – 17 Ocak 2016 tarihleri arasında yeni adresi TÜYAP’ta12’nci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Fuar öncesi Çırağan Sarayı’nda basın mensuplarıyla ile bir araya gelen, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İlhan Ersözlü, fuar öncesi hazırlıklarını, fuardan beklentilerini ve İSMOB’un ekonomiye katkılarını anlattı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Türkiye mobilya sektörüne yeni bir soluk getireceklerini belirterek İSMOB Fuarı öncesinde şu şekilde konuştu; “Türk mobilya sektörünün en büyük meslek kuruluşu MOSDER ile Türk fuarcılık sektörünün en büyük şirketi güçlerini birleştirdi. Amacımız Türk mobilya sektörünü bölgesel güç haline getirmek, sektörü hak ettiği yere oturtmak.İSMOB ile sektöre yeni bir soluk, yeni bir sayfa açıp bu zamana kadarki en iyi fuarı yapmak istiyoruz.” Fuarın pazarlama stratejileri hakkında bilgi veren TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş Genel Müdür Yardımcısı İlhan Ersözlü de şu şekilde konuştu: “1 yıldır dünyanın her yanında fuarımızın pazarlamasını yapıyoruz. Çin 'den İtalya 'ya, Dubai 'den Almanya ve Moskova 'ya kadar bu zamana kadar yapılmış fuarlarda yer aldık. Yurt dışı ziyaretçi organizasyonunda çalıştık. Dünyadan en büyük mobilya zincirlerini, alım yapan mağaza gruplarını davet ettik. Yurt dışı ziyaretçi oranını artırarak fuarda 14 salonu doldururken mobilya ihracatına da doping etkisi yapmak niyetindeyiz. Fuarda bu yıl bir başka yeniliğimiz de; 'İSMOB Store’. Katılımcılara küçük objelerin sunulduğu, yabancıların ülkelerine götürebilecekleri hediyelerin satışa sunulacağı bir alan oluşturduk.”

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan: “MOSDER olarak mobilya sektörünün yüzde 75’ini temsil ediyoruz. Bu temsil gücüyle bu yıl 12’ncisini gerçekleştireceğimiz İSMOB’u, yeni adresi TÜYAP’taorganize edeceğiz.TÜYAP’la birlikte bu yıl fuarımıza katılan yaklaşık 130 bin ziyaretçinin yüzde 40’ını yabancılar oluşturacak. Yüzde 20’ler seviyesinde olan yabancı katılımcı oranını yüzde 40’lara çıkarmayı başardık. Fuarda daha öncekilerden farklı olarak ofis mobilyasında pazarın yüzde 80’ine hâkim markalar (Nurus, Bürotime, Tuna, Delta, Pierre Cardin) olacak. Ofis mobilyaları dünyada kendi alanlarında sadece Almanya, Köln ’de temsil edilmekte. Türkiye’de organize olmuş bir ofis fuarı ise yok. Bu firmalar ilk kez İSMOB’daorganize olacaklar. 2016 ihracat hedefinin de yüzde 25’ini ( 750 milyon dolar) yine İSMOB ile elde etmek istiyoruz.” dedi.