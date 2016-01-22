İhsan Alptekin eşi ve kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Milli atletin aynı zamanda eşi olan antrenörü İhsan Alptekin, Aslı'nın yaşadığı biyolojik pasaport sorununun çözümü için rüşvet verdikleri iddia edilen Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) raporuna tepki gösterdi.
2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Milli atletin aynı zamanda eşi olan antrenörü İhsan Alptekin, Aslı'nın yaşadığı biyolojik pasaport sorununun çözümü için rüşvet verdikleri iddia edilen Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) raporuna tepki gösterdi.