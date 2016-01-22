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İhsan Alptekin eşi ve kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi

Doping raporunu gizlemek için rüşvet verdiği iddia edilen Aslı Çakır Alptekin'in eşi İhsan Alptekin bu konu hakkında "O bilgileri biz itirafçı olarak verdik. WADA anlaşmayı açıklasın." dedi.

İhsan Alptekin eşi ve kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi

 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Milli atletin aynı zamanda eşi olan antrenörü İhsan Alptekin, Aslı'nın yaşadığı biyolojik pasaport sorununun çözümü için rüşvet verdikleri iddia edilen Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) raporuna tepki gösterdi.

"RÜŞVETÇİ DEĞİLİZ"

Alptekin, TRT Kent Radyo'daki 'Spor Olsun' programında yaptığı açıklamalarda raporda yazılan tüm bilgileri WADA ile yaptıkları anlaşma gereği 'itirafçı' olarak kendilerinin verdiğini belirterek, "Biz rüşvetçi değiliz. IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) Başkanı'nın oğlu Papa Diack ve Khalil Diack ile görüştük ancak para vermedik. Papa bize WADA'daki 3-4 doktora para ödenmesi gerektiğini söyledi. Fakat biz kabul etmedik" dedi.

"IAAF'A İHBARDA BULUNDUK"

WADA ile anlaştıklarını ve ceza indirimi almak için tüm bilgileri paylaştıklarını ifade eden Alptekin, dünya atletizmini sarsan tüm kumpası kendilerinin ortaya çıkardığını söyledi. Antenör Alptekin, "Bu işi biz ortaya çıkardık. IAAF'a da ihbarda bulunduk. WADA'nın anlaşmamızı açıklaması lazım. Aslı masum ve en kısa sürede atletizme geri dönecek" ifadelerini kullandı.

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İhsan Alptekin
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