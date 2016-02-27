Hentbol Takımını taşıtyan otobüs devrildi ölü ve yaralılar var!

Kayseri'de, Adıyamanlı hentbolcuları taşıyan minibüsün karşı şeride geçerek takla atması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyamanlı hentbolcuları taşıyan 02 LC 387 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarız ilçesi yakınlarında, Ayranlık mevkiinde karşı şeride geçerek takla attı.



Kazada, 21 yaşındaki E.S.Ü. olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralandı. Kaza sonrasında olay yerie çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.



