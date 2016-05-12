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Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Düzenleniyor
Muğla'da düzenlenen Hentbol Geçn Kızlar Türkiye Şampiyonasının sonuna gelindi. Şampiyonada Kupayı İstanbul 1453 Üsküdarspor kazandı.
12 Mayıs 2016 Perşembe 19:47
Genç Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda İstanbul 1453 Üsküdarspor birinciliği elde etti.
Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinde düzenlenen şampiyona, final ve üçüncülük müsabakalarıyla sona erdi.
Dalaman ve Ortaca Spor Salonlarında oynanan müsabakalarda 16 takım mücadele etti. Şampiyonanın final maçında İstanbul 1453 Üsküdarspor, Sivas Belediyespor'u 28-23 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonda Kastamonu Artsam Koleji üçüncülüğü elde ederken, Kemalpaşa Ata Gençlikspor da dördüncülükle yetindi.
Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.
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