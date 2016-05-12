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Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Düzenleniyor

Muğla'da düzenlenen Hentbol Geçn Kızlar Türkiye Şampiyonasının sonuna gelindi. Şampiyonada Kupayı İstanbul 1453 Üsküdarspor kazandı.

Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Düzenleniyor
Genç Kızlar  Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda  İstanbul 1453 Üsküdarspor birinciliği elde etti.

Muğla'nın  Dalaman ve  Ortaca ilçelerinde düzenlenen şampiyona, final ve üçüncülük müsabakalarıyla sona erdi.

Dalaman ve  Ortaca Spor Salonlarında oynanan müsabakalarda 16 takım mücadele etti. Şampiyonanın final maçında  İstanbul 1453 Üsküdarspor, Sivas Belediyespor'u 28-23 yenerek  Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonda  Kastamonu Artsam Koleji üçüncülüğü elde ederken,  Kemalpaşa Ata Gençlikspor da dördüncülükle yetindi.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.
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HentbolGenç Kızlar Türkiye şampiyonasıMuğla
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