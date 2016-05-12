Hakkari'de Rafting Heyecanı!

Hakkari'de Reşko Doğa Spor ve Kültür Derneği'ne üye 17 sporcu, araçlarla Hakkari-Van karayolunun 35'inci kilometresine geldi. Burada hazırlıklarını tamamlayan sporcular, bindikleri iki botla kendilerini Zap Suyu'na bıraktı. Zap Suyu üzerinde rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular büyük performans sergiledi. Sporcular, Zap Suyu'nu bütün Türkiye'ye tanıtmayı amaçladıklarını bütün doğa severleri Hakari'ye beklediklerini söyledi.
Hakkari'de Reşko Doğa Spor ve Kültür Derneği'ne üye 17 sporcu, araçlarla Hakkari-Van karayolunun 35'inci kilometresine geldi. Burada hazırlıklarını tamamlayan sporcular, bindikleri iki botla kendilerini Zap Suyu'na bıraktı. Zap Suyu üzerinde rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular büyük performans sergiledi. Sporcular, Zap Suyu'nu bütün Türkiye'ye tanıtmayı amaçladıklarını bütün doğa severleri Hakari'ye beklediklerini söyledi.