Genzebe Dibaba'dan büyük başarı 2. Dünya Rekoru!

Globen Galan yarışmalarında piste çıkan Genzebe Dibaba, 4: 13.31'lik derecesiyle kadınlar bir mil salon, Ayanleh Süleyman ise 2: 14.20 ile erkekler 1000 metre salon dünya rekorunu kırdı.



2 DÜNYA REKORU

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nden (IAAF) yapılan açıklamaya göre, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Globen Galan salon etkinliği 2 dünya rekoruna birden sahne oldu.

4 SANİYE İLERLETTİ

2015 yılında IAAF Yılın Kadın Atleti Ödülü'ne layık görülen 25 yaşındaki Genzebe Dibaba, Rumen Doina Melinte'nin 1990'da 4 dakika 17.14 saniyeyle kırdığı kadınlar bir mil (1600 metre) salon dünya rekorunu, neredeyse 4 saniye ilerleterek 4: 13.31'e çekti.

5.DÜNYA REKORUNU EKLEDİ

Etiyopyalı Dibaba böylece 1500 metre salon (1 Şubat 2014), 3 bin metre salon (6 Şubat 2014), 5 bin metre salon (19 Şubat 2015) ve 1500 metre (11 Temmuz 2015) rekorlarının ardından kariyerine, 5. dünya rekorunu eklemiş oldu.

Bir diğer rekor da Ayanleh Süleyman'dan geldi. Cibutili atlet, Danimarka adına yarışan Kenya asıllı Wilson Kipketer'in 2000 yılında 2: 14.96 ile kırdığı erkekler 1000 metre salon dünya rekorunu, 2: 14.20'lik derecesiyle ele geçirdi.