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Ferrari’nin Ünlü Sürücüsü Michael Schumacher Kötü Haber, Schumacher Öldü mü?

Ferrari markasının yıllarca yarışlarda sürücülüğünü yapmış, global çapta ünü olan pilot Michael Schumacher’den kötü haber geldi. Schumacher öldü mü?

Ferrari’nin Ünlü Sürücüsü Michael Schumacher Kötü Haber, Schumacher Öldü mü?

Geçtiğimiz haftalarda konuşan bir beyin cerrahı, efsane pilotun durumunun kötü olduğunu, hayatını sürdürmesinin mucizelere kaldığını öne sürmüştü.

Ferrari'nin efsane patronu Luca Cordero di Montezemolo, Michael Schumacher ile ilgili en son bilgileri paylaştı. İtalyan otomotivci, "Schumacher hareket ediyor ve tepki veriyor. Ben Schumi'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. İçinde bulunduğu durumun üstesinden gelmek adına kararlılığı belirleyici olacak. O yüzden de ümitliyim" dedi.

Schumacher 2013'te Fransa Alplari'nde geçirdiği kayak kazasının ardından komaya girmiş, ameliyat geçirmiş ve iki yıldır İsviçre'deki malikanesinde doktorlar eşliğinde rehabilitasyon sürecini geçiriyordu.

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