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Federer Bu Sefer Erken Veda Etti

Dünyaca ünlü tenisci Federer bu sefer istediği başarıyı yakalayamadı. Roma Açık Tenis Turnuvasında 3.turda rakibine yenilen Federer, turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldı.

Federer Bu Sefer Erken Veda Etti

Roma Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkekler dünya 3 numarası İsviçreli Roger Federer, 13 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem’e yenilerek turnuvaya 3. turda veda etti.



Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda oynanan, erkeklerde 4 milyon 300 bin avro para ödülü ile şampiyon olanın dünya sıralamasına etki edeceği 1000 puan kazandığı turnuvanın 4. gününde, ilk sürpriz yaşandı.

Günün ilk mücadelesinde İsviçreli Federer, Avusturyalı 22 yaşındaki rakibi Dominic Thiem ile merkez kortta karşılaştı.

Çekişmeli geçen ve galibinin "tie-break" ile belirlendiği ilk sette rakibine 7-6'lık sonuçla boyun eğen Roger Federer, yine çekişmeli geçen ikinci seti de 6-4 ile kaybederek mücadeleden mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada iki raket de beşer kez "ace" yaparken, Avusturyalı Thiem’in servis karşılamada aldığı puanlardaki yüksek istatistiği, maçı kazanmasında öne çıkan unsur oldu.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren mücadeleyi 2-0 kaybeden Federer, geçen yıl final oynadığı Roma’da bu sene 3. turda elenmekten kurtulamadı. İsviçreli raket, Roma’da daha önce 2003, 2006, 2013 ve 2015 olmak üzere 4 kez final oynamış ancak, 4’ünü de kaybetmişti.
 
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