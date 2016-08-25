Etnospor Kültür Festivali başlıyor!

Mangala, kökbörü, kuşak güreşi, aba güreşi, atlı cirit, aşık oyunu gibi çok geniş bir coğrafyada birbirine yakın kurallar dahilinde oynanan geleneksel oyunların oynanacağı, Uğur Işılak, Serkan Çağrı ve ülkemizde çok sevilen Dombıra şarkısının bestecisi Arslanbek Sultanbekov'un konserler vereceği Etnospor Kültür Festivali yarın açılıyor.



Festival açılış programı:



26 Ağustos 2016 Cuma:



11:00 Açılış Konuşmaları



12:00 Tören Yürüyüşü



13:00 Derviş Duası, Cuma Hutbesi, Cuma Namazı



14:00 Oba Gezintisi



Adres: İstasyon Mah, Namık Kemal Cad, Küçükçemece, İstanbul



BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Bezirganbahçe Meydanı'ndaki etkinlik alanında dün gerçekleşen basın toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı ve Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü'nün yanı sıra yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.



"GENEKSEL SPORLARLA ALAKALI CİDDİ ADIMLAR ATILACAK"

Unutulmaya yüz tutmuş sporlarla halkı buluşturduğu için Bilal Erdoğan'a teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, "Kültür mirasımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Geleneksel sporlarımızın gelecekte atılan adımlarda daha fazla yer alması için atacağımız daha ciddi adımlar olacak. Türkiye'de inşa edeceğimiz spor alanları olacak. Geleneksel sporlarımızla ilgili de eş zamanlı ve aynı mekanda adımlar atılacak. Modern okçulukla birlikte geleneksel okçuluğun da tesislerinin inşa edilmesi amaçlanıyor. Binicilik bizim genlerimizde var ancak baktığımızda bu sporla temsil edilmediğimizi görüyoruz. Bunun için de adımlar atılacak. Turizm açısından da büyük bir ivme yakalatacak unsurlar bunlar. Ben bunu spor, kültür ve turizm organizasyonu, bir festival olarak görüyorum. Bu organizasyonun ilkı kuvvetli adım olması açısından hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



"BUNLAR ASLINDA DNA'IMIZDA OLAN DEĞERLER"

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ise, Etnospor Konfederasyonu olarak, geleneksel sporların halkla buluşması için yola çıktıklarını belirterek, "Son 150 yılda maalesef birçok değerimizden uzaklaştırıldık. Türkiye'nin geleceğinin bu değerleri tekrar kazanarak kurulacağını düşündük. Sadece sanatta değil, her alanda kendi kültürümüzü tanıyarak, geleceğimizi inşa etmemiz gerektiğini düşündük. Bu topraklarda 1000 yıllık geçmişimiz, gelenek ve göreneklerimiz var. Bunlar aslında DNA'mızda olan değerler. Maalesef geçmişte başka değerler bize dayatıldı. 15 Temmuz'da kendi değerlerimizle geleceğimizi inşa edeceğimiz özgüvene sahip olduğumuzu gördük. Bu festivalin batı kültürü ile arka plana atılan bu değerlerin tekrar kazanılması için önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Üç gün boyunca ailelerin çocukları ve komşularıyla birlikte gelip güzel bir gün geçireceği bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi.