Elvan Abeylegesse spordan men edildi! Elvan Abeylegesse kimdir?

Bizleri koşu pistlerinde bu zamana kadar başarıyla temsil eden Elvan Abeylegesse, 2007 yılında Dünya Kupası'nda yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi. Milli atletimiz Elvan Abeylegesse, yaptığı hatanın bedeli olarak Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu tarafından 2 yıl spordan men cezasına çarptırıldı.



Uluslararası federasyondan cevap beklenecek





Japonya'nın Osaka kentinde 2007 yılında yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Elvan Abeylegesse'nin verdiği numune sonuçları pozitif çıkmış ve örneğinde yasaklı maddeye rastlanmıştı. Uluslararası Anti Doping Ajansı (WADA), yapmış olduğu kontrollerde Abeylegesse'nin örneğinde yasaklı maddeye rastlandığı gerekçesiyle Türk Atletizm Federasyonu'na gereğinin yapılmasını yönünde bir yazı göndermişti. Aylardır devam eden soruşturmada Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu'nun, sporcunun son savunmasını aldığı ve kararını verdiği öğrenildi. Disiplin Kurulu, hazırladığı savunmayı IAAF'ye iki gün önce gönderirken, Elvan Abeylegesse'ye iki yıl spordan men cezası verildiğini de savunmaya ekledi.

Konuyla ilgili Ntv Spor'a açıklamada bulunan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Disiplin Kurulu’nun soruşturmayı gizlilik kararıyla yürüttüğünü ve soruşturma sonucunda oluşturulan dosyanın IAAF'e gönderildiğini doğruladı. Çintımar dosyanın gizlilik içinde yürütüldüğünü o yüzden verilen cezayla ilgili yorum yapamayacağını da söyledi. Federasyon Başkanı Cintımar, bundan sonra IAAF’in verilen cezayı yeterli bulup bulmayacağının bekleneceğini sözlerine ekledi.

Elvan Abeylegesse daha önce IAAF'e numuneler üzerinde yapılan geriye dönük testlerin geçersiz sayılması gerektiği gerekçesiyle bir dava açmıştı. Elvan Abeylegesse'nin menajeri Önder Özbilen NTV Spor'a yaptığı açıklamada Disiplin Kurulu kararının hukuksuz olduğunu söyledi. Konuyla ilgili, devam eden davanın Nisan ayı sonunda sonuçlanmasını beklediklerini kaydeden Özbilen, Disiplin Kurulu’nun bu kararı beklemesi gerektiğini savundu.

Ceza az gelebilir

