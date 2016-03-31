Elvan Abeylegesse spordan men edildi! Elvan Abeylegesse kimdir?

Bizleri koşu pistlerinde bu zamana kadar başarıyla temsil eden Elvan Abeylegesse, 2007 yılında Dünya Kupası'nda yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi. Milli atletimiz Elvan Abeylegesse, yaptığı hatanın bedeli olarak Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu tarafından 2 yıl spordan men cezasına çarptırıldı.
Uluslararası federasyondan cevap beklenecek
Japonya'nın Osaka kentinde 2007 yılında yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Elvan Abeylegesse'nin verdiği numune sonuçları pozitif çıkmış ve örneğinde yasaklı maddeye rastlanmıştı. Uluslararası Anti Doping Ajansı (WADA), yapmış olduğu kontrollerde Abeylegesse'nin örneğinde yasaklı maddeye rastlandığı gerekçesiyle Türk Atletizm Federasyonu'na gereğinin yapılmasını yönünde bir yazı göndermişti. Aylardır devam eden soruşturmada Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu'nun, sporcunun son savunmasını aldığı ve kararını verdiği öğrenildi. Disiplin Kurulu, hazırladığı savunmayı IAAF'ye iki gün önce gönderirken, Elvan Abeylegesse'ye iki yıl spordan men cezası verildiğini de savunmaya ekledi.
Konuyla ilgili Ntv Spor'a açıklamada bulunan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Disiplin Kurulu’nun soruşturmayı gizlilik kararıyla yürüttüğünü ve soruşturma sonucunda oluşturulan dosyanın IAAF'e gönderildiğini doğruladı. Çintımar dosyanın gizlilik içinde yürütüldüğünü o yüzden verilen cezayla ilgili yorum yapamayacağını da söyledi. Federasyon Başkanı Cintımar, bundan sonra IAAF’in verilen cezayı yeterli bulup bulmayacağının bekleneceğini sözlerine ekledi.
Elvan Abeylegesse daha önce IAAF'e numuneler üzerinde yapılan geriye dönük testlerin geçersiz sayılması gerektiği gerekçesiyle bir dava açmıştı. Elvan Abeylegesse'nin menajeri Önder Özbilen NTV Spor'a yaptığı açıklamada Disiplin Kurulu kararının hukuksuz olduğunu söyledi. Konuyla ilgili, devam eden davanın Nisan ayı sonunda sonuçlanmasını beklediklerini kaydeden Özbilen, Disiplin Kurulu’nun bu kararı beklemesi gerektiğini savundu.
Ceza az gelebilir
Elvan Abeylegesse'ye verilen ceza IAAF, tarafından kabul görmemesi halinde ceza 4 yıla da çıkabilir. Elvan 2007 Osaka'da 10 bin metrede gümüş madalya kazanmıştı. Elvan'ın ceza alması halinde bu madalya geri alınacak ancak cezanın Elvan'ın 2008 Pekin Olimpiyatı’nda kazandığı 5 bin ve 10 bin metredeki gümüş madalyaları etkileyip etkilemeyeceğine IAAF karar verecek. Elvan Abeylegesse kimdir?
11 Eylül 1982 yılında "Hewan Abeye" adıyla, Addis Ababa'da doğdu. Etiyopya asıllı Türk orta ve uzun mesafe koşucusudur. Yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya gelen Abeylegesse, spora ilk kez arkadaşlarıyla futbol oynayarak başladı. Koşuculuk yeteneği keşfedilerek okuldaki beden eğitimi öğretmeni tarafından ondört yaşındayken atletizme yöneltildi.Onyedi yaşındayken ENKA için atlet arayan işadamı Önder Özbilen tarafından keşfedilerek 1999'da Enka Kulübü tarafından Türkiye'ye getirildi. Mümin Can ile evlenerek Elvan Can adıyla Türk vatandaşlığına geçti.
2001'de üç ayrı dalda Avrupa gençler şampiyonu oldu. 2003 yılında Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 5.000 metre beşincisi oldu. 2004 yılında Norveç'in Bergen kentinde, "Bislett Oyunları" adı altında Fana Stadı'nda düzenlenen ve atletizm dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan ve 6 ayaktan oluşan Golden League'in ilk ayak yarışmalarında, bayanlar 5.000 metrede 14.24.68'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci oldu
2001'de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında bronz madalya kazandı. 2009 yılında İtalya'nın Pescara şehrinde düzenlenen oyunlarda birinci olarak altın madalya kazandı.
11. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Elvan Abeylegesse, bayanlar 10.000 metrede ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Berlin'de gerçekleşen 13. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 10.000 metre yarışını sakatlığından ötürü tamamlayamayan sporcu, rakibi Etiyopyalı Meselech Melkamu'nun koşu ayakkabılarını unuttuğunu farkedince kendi ayakkabılarını vermesi nedeniyle Dünya Fair Play Komitesi tarafından Dünya Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü 27 Mart 2010'da, Macaristan'ın Pecs kentinde düzenlenen törende aldı.
Kendi dalında dünya sıralamasında 7. sırada yer alan atlet, 1.500 metre, 3.000 metre ve 5.000 metre mesafeleri koşmaktadır.