Dünyaca Ünlü Ralliciler Uşak’ta!

Dünyanın en tanınmış otomobil ralli lerinden biri olan Allgeau-Orient Dostluk ve Barış Rallisi'nin araçları Uşak 'a geldi.

Allgeau-Orient Dostluk ve Barış Rallisi katılımcıları dün geceyi Uşak’ta geçirirken grup üyeleri kent merkezini gezerek alışveriş yaptı. Bu yıl 11.'si düzenlenen ralliye 20 ülkeden yaklaşık 300 adet 20 yaş üzeri araç ve 600 kişinin katılımı ile gerçekleşiyor. Türkiye’de toplam 48 ilden geçecek olan ralli organizasyonu ile özelikle turistlerin ve yabancıların gitmediği ve görmediği yerlerin seçilerek Türkiye'nin güzelliklerinin ve Türk insanının misafirperverliğinin ve ayrıca ne kadar güvenilir olduğunun ön plana çıkarılması hedefleniyor. Ralliden sonra yarışmacıların ülkelerine döndüklerinde birer Türkiye gönüllü elçisi olacakları belirtildi.



Rallinin bugünkü ayağı Uşak Valisi Ahmet Okur'un verdiği startla yeniden başladı ve ilk kilometrelerde Vali Okur bir ralli aracının direksiyonuna geçerek gruba bir süre eşlik etti. Yarışta takımlar Clandras Köprüsü'ne, Ulubey Kanyonları'na ve Blaundus Antik Kenti'ne gitmek üzere Uşak merkezden ayrıldı.

Türkiye'de hedeflenen güzergahı dolaştıktan sonra Dalaman'da bitiş hedefine ulaşacak olan ralliciler araçlarını bölgede oluşabilecek orman yangınlarına yönelik önlem olması amacıyla yangın söndürme helikopteri alınması için AFAD'a bağışlayarak ülkemizden ayrılacak.