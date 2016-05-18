Dünyaca Ünlü Ralliciler Uşak’ta!

Rallinin bugünkü ayağı Uşak Valisi Ahmet Okur'un verdiği startla yeniden başladı ve ilk kilometrelerde Vali Okur bir ralli aracının direksiyonuna geçerek gruba bir süre eşlik etti. Yarışta takımlar Clandras Köprüsü'ne, Ulubey Kanyonları'na ve Blaundus Antik Kenti'ne gitmek üzere Uşak merkezden ayrıldı.
Türkiye'de hedeflenen güzergahı dolaştıktan sonra Dalaman'da bitiş hedefine ulaşacak olan ralliciler araçlarını bölgede oluşabilecek orman yangınlarına yönelik önlem olması amacıyla yangın söndürme helikopteri alınması için AFAD'a bağışlayarak ülkemizden ayrılacak.