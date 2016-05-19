Doping Cezasılı Sharapova Tenisi Bırakacak İddiası

Doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası verilen Maria Sharapova'nın kariyerine devam etmeyebileceğini iddia eden Rusya Tenis Federasyonu Başkanı Shamil Tarpishchev, daha sonra yanlış anlaşıldığını söyledi.

Rus R-Sport ajansına, "Sharapova kötü durumda. Bir daha tenis oynayıp oynamayacağı şüpheli." açıklamasını yapan Tarpishchev, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Tarpishchev, daha sonra TASS haber ajansına verdiği demeçte, "Ben yalnızca hakkındaki soruşturma sürdüğü için oynayamadığını söyledim." ifadesini kullandı.

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Sharapova'nın, sezonun ilk grand slam turnuva sı Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlanmıştı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından 2 Mart'ta doping kurallarını ihlal etmekle suçlanan Sharapova'nın, hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar 12 Mart'tan itibaren tenis turnuvalarına katılması yasaklanmıştı.

Söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ama 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söyleyen Rus sporcu, 6 ay ila 4 yıl ceza alabilir.



