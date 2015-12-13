Derya Büyükuncu'nun 24 Yıllık Rekorunu Kırdı!

Fenerbahçenin sporcusu olan İlya Atasaray 1991 yılından beri kırılamayan ve Derya Büyükuncu'ya ait olan rekoru kırarak yeni sahibi oldu
Türkiye Yüzme Federasyonu'nun seçme yarışlarında erkeklerde 15-16 yaş kategorisinde 100 metre sırtüstünde Fenerbahçeli sporcu İlya Atasaray, 1991 yılından bu yana Derya Büyükuncu'ya ait olan Türkiye rekorunu kırdı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tozkoparan'daki yarışlarda 15-16 yaş kategorisinde 100 metre sırtüstünde İlya Atasay 56.98'lik derecesiyle Büyükuncu'ya ait rekoru 24 yıl sonra kırmayı başardı. Eski rekora 1991 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki organizasyonda Derya Büyükuncu 57.21 ile imza atmıştı.