Derya Büyükuncu'nun 24 Yıllık Rekorunu Kırdı!

Fenerbahçenin sporcusu olan İlya Atasaray 1991 yılından beri kırılamayan ve Derya Büyükuncu'ya ait olan rekoru kırarak yeni sahibi oldu

13 Aralık 2015 Pazar 11:35