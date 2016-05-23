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Çağla Büyükakçay’ın Maçı Neden İptal Edildi?

Türk tenisçi Çağla Büyükakçay’ın Roland Garros’daki maçı yoğun şekilde yağmur yağması nedeni ile yarıda kaldı ve başka bir tarihe ertelendi.

Çağla Büyükakçay’ın Maçı Neden İptal Edildi?

 
İlk seti 5-7 kaybedip, ikinci seti tiebreak'te 7-6 (7-2) kazanan Çağla Büyükakçay ile Aliaksandra Sasnovic'in maçında üçüncü sette durum 2-1 Belarus temsilcisinin lehineyken yağmur sebebi ile bugüne (23 Mayıs Pazartesi) ertelendi. 17. kortta oynanacak karşılaşma, normalde bugün 12.00'de başlayacak olan Myrtille Georges - Christina McHale maçı bittikten sonra oynanacaktı.

Fakat Roland Garros'tan yapılan açıklamada bu maçın oynanma saati 13.30'a alındı. Yani 13.30'da oynanacak Georges - McHale maçının ardından 17. kortta Çağla'nın maçı devam edecek. Ancak yine de yağmur sebebi ile maçların daha da ertelenme riski bulunuyor.

Üçüncü setteki 4. oyuna Çağla Büyükakçay servis kullanarak başlayacak.

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Çağla BüyükakçayTenisFransaRoland Garros
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