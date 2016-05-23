Çağla Büyükakçay’ın Maçı Neden İptal Edildi?



İlk seti 5-7 kaybedip, ikinci seti tiebreak'te 7-6 (7-2) kazanan Çağla Büyükakçay ile Aliaksandra Sasnovic'in maçında üçüncü sette durum 2-1 Belarus temsilcisinin lehineyken yağmur sebebi ile bugüne (23 Mayıs Pazartesi) ertelendi. 17. kortta oynanacak karşılaşma, normalde bugün 12.00'de başlayacak olan Myrtille Georges - Christina McHale maçı bittikten sonra oynanacaktı.



Fakat Roland Garros'tan yapılan açıklamada bu maçın oynanma saati 13.30'a alındı. Yani 13.30'da oynanacak Georges - McHale maçının ardından 17. kortta Çağla'nın maçı devam edecek. Ancak yine de yağmur sebebi ile maçların daha da ertelenme riski bulunuyor.



Üçüncü setteki 4. oyuna Çağla Büyükakçay servis kullanarak başlayacak.