Çağla Büyükakçay'ın tenis maçında sürpriz ziyaretçi!

WTA Turu'nun zorlu turnuvalarından Katar Açık'ta tarihi bir başarı yakalayan Çağla Büyükakçay, üçüncü turda İtalyan rakibi Roberta Vinci'ye yenilerek elendi.



İTALYAN RAKİBİNE YENİLDİ

Katar'ın başkenti Doha'da sırasıyla iki Çek raket, dünya 73 numarası Lucie Hradecka ve dünya 12 numarası Lucie Safarova'yı devirerek Premier 5 düzeyli bir WTA turnuvasında üçüncü tura çıkan ve bunu başaran ilk Türk olan Çağla Büyükakçay, çeyrek final öncesi tecrübeli İtalyan Roberta Vinci'ye 7-5, 6-1 mağlup oldu.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Bir önceki gün klasmanda ilk 20'de yer alan bir isme karşı ilk galibiyetini elde eden Çağla, dünya 10 numarası Vinci'ye karşı da maça iyi bir başlangıç yaptı ve 4-2 öne geçti. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan milli tenisçi, geri kalan altı oyunun beşini yitirince seti 7-5 kaybetti.

VİNCİ'DEN ETKİLİ PERFORMANS

Son Amerika Açık'ta ikincilik ödülüne uzanan Vinci, ikinci sette etkili bir performans sergiledi. Büyükakçay'ın servisini iki defa kırdığı seti 6-1 kazanan Vinci, 75 dakika sonunda adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

35 BASAMAK BİRDEN ATLADI

Katar Açık'ı son 16'da tamamlayan Çağla, bu derecesiyle yaklaşık 35 basamak atlayıp sıralamada ilk 130'a girecek.





KORTA KEDİ GİRDİ

Bu arada maç sırasında büyük bir sürpriz yaşandı. Bir kedi şaşkın bakışlar arasında korta girdi. Bu sırada oyun dururken, kedi görevliler tarafından saha dışına çıkarıldı.