Büyük şok Tancrede Melet hayatını kaybetti

Fransa'da Flying Frechies (Uçan Fransızlar) adlı akrobat grubunun kurucusu ünlü ip cambazı Tancrède Melet, antrenman sırasında 30 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Flying Frechies grubunun Facebook hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki ip cambazı Tancrède Melet'in, yeni numara üzerinde çalışırken düştüğü bildirildi. Melet'in çalıştığı balonun, emniyet kemeri kopunca uçmaya başladığı ve ünlü cambazın dengesini kaybederek 30 metrelik yükseklikten düştüğü belirtildi.
HAVA SPORLARI VE DAĞCILIK DA YAPIYORDU
Ekstrem sporlar dünyasında iyi bilinen Melet, ip cambazlığı, base jumping (paraşütle yüksekten atlama), wingsuit flying (kanatlı kıyafetle uçuş) ve diğer hava sporlarının yanında bir de dağcılık yapıyordu.
Flying Frenchies grubu, genellikle havada uçan iki balon arasında gerdikleri ip üzerinde yürüme numaraları sergiliyor. Grubun eşsiz numaralarını gösteren videolar milyonlarca izleyici topluyor.