Bursa’da Bisiklet Sürücüleri Şov Yaptı

Bursa’da bisikletlerle adeta uçarak gösteri yapan sporcular nefes kesti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlediği spor şenliklerinin Orhaneli ayağı yapıldı. Orhaneli Spor Salonu’ndaki spor şöleni çekişmeli geçen mücadelelerine sahne oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, öğrencileri spora teşvik etmek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bursa’nın spor şehri kimliğiyle de öne çıkmasını hedefleyen faaliyetlerin bütün ilçelere ulaştığını belirten Altepe, “Gençlerle cıvıl cıvıl spor ortamında buluştuğumuz spor şenlikleri, 17 ilçemizde de gerçekleşiyor. Proje kapsamında Bursa’da yaklaşık 216 bin gence spor yaptırıyoruz. Gençlerimiz geleceğimizdir” dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu da ilçede spor yapılabilecek alanlarının çok az olduğunu belirterek, “Altepe sayesinde 17 ilçe sporla daha yakından tanıştı. Spor şehri Bursa markası oluştu. Bu salon 2004’te başkanlığa geldiğimizde 16 yıllık temel üzerindeydi. Üstünü biz yaptık, ancak eksikliklerimiz var. Bundan başka salonumuz da yok. Eksiklerinin giderilmesi noktasında sizden destek bekliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından da spor müsabakaları başladı. Yarışmacılar, salonu dolduran arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde birincilik için yarıştı. Profesyonel sporculardan oluşan Büyükşehir Action Team’in paten ve bisiklet gösterisi nefes kesti. Başkan Altepe ve protokol üyeleri, daha sonra yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarını verdi.