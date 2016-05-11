Bu Sene Hedef 14 Madalya

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın 2016 olimpiyatları öncesi 3 ay içerisinde 14 kotayı da madalya ya çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Tabiri caizse artık hepimiz milli takım kamplarında kalacağız. Ülkemizi mutlaka başarıyla temsil edeceğiz ve altın madalya kazandıracağız” dedi.

Türkiye Güreş Milli Takımı, 2016 Rio Olimpiyatları için 14 kota alarak Rusya’nın ardından en çok kota alan takım olmayı başardı. İHA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olağanüstü seçimle göreve geldikleri için olimpiyatlara son 1 buçuk yıl kala göreve gelmiş olduklarını hatırlatarak, “Güreş Federasyonunun zor olduğu dönemde göreve gelmiş olduk. Göreve geldiğimiz günde Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın talimatlarıyla milli takım kamplarımızda eksik olan diyetisyen, kondisyoner, psikolog, fizyoterapistleri, doktorları tamamladık. Yani bilimsel anlamda ciddi bir çalışmaya ilk defa başlamış olduk. Katkılarından dolayı Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey'e teşekkür ediyorum" dedi.

"BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI"

Olimpiyatlar için ilk olarak 2015 Dünya Şampiyonasında vizeler uygulandığını hatırlatan Aydın, “Orada ilk 5'e giren sporcularımız vize almış oldular. Dünya Şampiyonasında biz 6 madalya elde ettik. 6 madalyanın yanında 3 dünya şampiyonluğu kazanmış olduk. 18 yıl aradan sonra 3 dünya şampiyonluğu kazanmak büyük bir başarı. Nisan'ın 15'inde 1. Avrupa kalifikasyonda 3 vize, hemen akabinde Moğolistan'da 3 vize ve son olarak İstanbul'da yapılan kalifikasyon turnuvalarında 4 vize alarak Türkiye, toplamda olimpiyatlara 14 vize almış oldu. Yani 17 vize ile Rusya birinci olurken, Türkiye burada büyük bir başarıya imza attı ve dünyada ikinci olarak 14 vizeyle olimpiyatlarda temsil etme hakkını elde etti" diye konuştu.

"GÜREŞ, TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİV BİR BRANŞI"

Güreş olarak en büyük hedeflerinin olimpiyatlarda altın madalya almak olduğunu ifade eden Aydın, "Vize almak bizim hedefimiz değildi. Ancak vize almadan olimpiyatlara katılma imkanı olmadığı için biz 3 vize yarışmalarına katıldık ve büyük başarıya imza attık. Burada bize maddi ve manevi destekte bulunan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Güreş, Türk sporunun lokomotiv bir branşı. Türk spor tarihine baktığımız vakit 34 altın madalyanın 28'ini güreşten kazanmışız. Ancak 2012 yılında sadece 1 tane bronz madalyamız var. 14 kota alarak güreş yeniden 80 milyonun madalya umudu haline geldi. 2016 olimpiyatlarında ülkemizi başarıyla temsil edeceğimizi ümit ediyorum. Özellikle altın madalya kazandıracağız. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutturacağız" dedi.

"HEPİMİZ MİLLİ TAKIM KAMPLARINDA KALACAĞIZ"

Bundan sonraki hedeflerinin 3 ay içerisinde 14 vizeyi madalyaya çevirmek olduğunu dile getiren Musa Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem yönetim olarak hem teknik ekip olarak hem de yardımcı unsurlar olarak hepimiz seferber olacağız. 3 ay içerisinde 14 kotamızı madalyaya çevirmek için elimizden geleni, üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde olacağız. Tabiri caizse artık hepimiz milli takım kamplarında kalacağız. Ülkemizi mutlaka başarıyla temsil edeceğiz ve altın madalya kazandıracağız. Ben sporcularımıza inanıyorum.”