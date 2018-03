Bu bir ilk göğsümüzü kabartan haber!

20 yaşındaki Çağla Demirsal ve Berk Akalın, buz pateninde Türkiye'ye çiftler kategorisindeki ilk madalyasını kazandırdılar. Bu madalya için beş yıl ailelerinden ayrı kalan sporcular hikâyelerini anlattı.

ÇİFTLER KATEGORİSİNDE İLK MADALYA

İzmir'in güneşli günlerinden biri, hava 26 derece. Âşık Veysel Buz Sporları Salonu'ysa o an itibariyle eksi beş! Çağla Demirsal ve Berk Akalın, üzerlerinde incecik kıyafetleriyle cool bir şekilde pistin bir o tarafına bir bu tarafına doğru mutlulukla süzülüyorlar. Camın arkasından onları izleyen kalabalığın hayran bakışları her hareketlerini takip ediyor. Çağla ve Berk, Türkiye'nin çiftler kategorisinde ilk madalyasını kazandıran milli sporcular. İkisi de 20 yaşında. Bu ay Saraybosna Açık 2016 Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda bronz madalya elde ettiler. Yeni hedefleri Türkiye'yi buz pateni dalında iddialı bir ülke yapmak.

SABAH 04.00'TE BUZ PİSTİNDE

Berk Akalın, 2000'de henüz beş yaşındayken Bursa'daki bir AVM'de açılan buz pistinde kaymaya başlıyor. Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun şimdiki başkanvekili Fehmi Tekelioğlu, yeteneğini fark edip onu kurslara yazdırıyor. Çağla'ysa, henüz 9 yaşındaykenİzmit'te pistle tanışıyor. Bir-iki deniyor ve akabinde, Artistik Buz Pateni Milli Takım Antrenörü Rana Belkıs'la çalışmaya başlıyor.

SONUCA KENDİLERİ DE ŞAŞIRDI

Her ikisi de uzun süre tekler dalında Türkiye dereceleri elde etmiş. Bunun üzerine Federasyon, Türkiye'de buz dansı antrenörü olmadığı için onları Amerika'ya göndermiş. 5 yıl boyunca, ailelerinden ayrı kalmışlar. Bir yandan lise, bir yandan da Stanford'da yoğun antrenman programı. Özlem ve güçlüklere rağmen yılmamışlar. Bu süreçte birlikte çalıştıkları Ukraynalı ünlü buz dansçısı Oleg Voyko çok yardımcı olmuş: Ondan disiplinli yaşamayı öğrenmişler. Sabah 04.00'ten akşama kadar çalışmışlar. Bu 5 yıllık süreçte, 38. Dünya Gençler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda finale kalmaları, Avrupayarışmalarında aldıkları dereceler de bunun tezahürü işte. Buz dansını bırakıp çiftler kategorisine geçmişler. Federasyon onları bu kez 20 günlüğüne Rusya kampına göndermiş. Çiftler branşı demek, başın üstünde kaldırış, kadın partneri atma gibi daha önce hiç yapmadıkları hareketleri yapmak demek. Bu kadar kısa sürede çalışıpSaraybosna'da bronz madalya almalarına herkesten çok da kendileri şaşırmış zaten.

İKİ METREDEN TEK AYAK ÜZERİNE DÜŞMEK

"Kolay değil" diyor. Berk: "Olay sadece buzda kaymak değil, jimnastik, bale, ritm, dans gibi pek çok unsuru barındırıyor. Çağla iki metre yükseklikten aşağıya düşmek zorunda kalıyor. Hem de tek ayağı üzerine... Bir insanın ağırlığının üzerine başka bir ağırlık biniyor ve sadece iki çelik üzerindesiniz." Buz üstündeki çalışmaları kadar dikkat ettikleri başka unsurlar da var. İyi beslenmedikleri zaman nefes darlığı çektikleri için güne sıkı bir kahvaltıyla başlıyorlar. Öğlen mönüsünde salata var, akşamsa 19.00'dan sonra yemek yemiyorlar. Sosyal hayatlarından da fedakârlık ediyorlar. Çünkü onlara göre sporcuysan bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Şöyle açıklıyorlar: "Ne kadar çok çalışırsak kendimizi ve ülkemizi o kadar ileriye götürürüz. Çünkü madalyalar aslında altından değil, ter, kararlılık ve cesaretten yapılır. Tıpkı olimpiyat şampiyonu Dan Gable'ın dediği gibi.."